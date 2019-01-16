Ağrı'da "Buz Kırma Ekibi" Görev Başında

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Ağrı'da kar yağışı ve soğuk hava ile birlikte çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.



Kentte son bir haftadır etkili olan kar yağışı sonrası Ağrı Belediyesi karla mücadele ekipleri, il merkezindeki cadde, sokak ve kaldırımlarda temizleme çalışması başlattı.



İş makineleri aracılığıyla toplanan kar kütleleri kamyonlarla şehir dışına taşınırken, çatılarda oluşan ve büyük tehlike yaratan dev buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından kırılıyor.



Güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte eriyen karların oluşturduğu ve 2 metreye varan uzunluklara ulaşan buz sarkıtlarını kıran ekipler, vatandaşlar ve sürücülere rahat bir nefes aldırıyor.



Özellikle yüksek katlı binalardaki buz sarkıtlarının temizlenmesi için çalışmalarını arttıran İtfaiye Müdürlüğü, sarkıtları kırmak için 6 kişilik ekip oluşturdu.



2 itfaiye aracıyla sarkıtlara müdahale eden ekipler, 4 gündür aralıksız sürdürdüğü çalışmayla birçok binayı sarkıtlardan temizledi.



İtfaiyenin giremediği dar sokaklarda ekipler, aldıkları güvenlik önlemlerinin ardından çatılardaki sarkıtları temizliyor.



"2 metreyi bulan buz sarkıtları var"



Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürü Akın Karaman, yaptığı açıklamada, sarkıt kırma çalışması öncesi kentte anons yaparak vatandaşları uyardıklarını, kimsenin zarar görmemesi için yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti.



Karaman, "Buz sarkıtlarını kırdık. İnşallah belediye ekiplerimiz de yerde kalan buzları temizleyecek. 2 metreyi bulan buz sarkıtları var. Biraz önce kırdığımız buzlar 2 metreydi. Allah korusun bu buzlar vatandaşın üzerine düşerse direk öldürür, öldürmese bile sakat bırakır. Çalışmalarımız 24 saat devam ediyor. Ekiplerimiz sürekli bir şekilde çalışarak bu buzları kırıyor. Bir ekibimiz hangi binalarda sarkıtlar varsa onları tespit ediyor, diğer merdivenli ekibimiz de müdahalede bulunup sarkıtları kırıyor." diye konuştu.



Belediyenin çalışmalarını yakından takip eden vatandaşlar ise karla mücadelenin kendilerini rahatlattığını, özellikle de buz sarkıtlarının temizlenmesinin kendileri için önemli olduğunu ifade etti.



Ekiplere yardımcı olmak için iş yerlerinin önünü küreklerle temizleyen esnaflar da üzerilerine düşen görevi yaptıklarını anlattı.



İş yerinin önünü temizleyen Şahin Kılıç, kentin iki günden bu yana soğuk havaların etkisinde olduğunu söyledi.



Kılıç, "Vatandaşlık görevimizi yapıyoruz. Malum kış memleketi, şartlarımız zordur. Bugün hava biraz yumuşadı. 2 gündür kuru soğuğun etkisindeydik. Kazmalar ve küreklerle buzları kırmaya çalışıyoruz. İnsanlar kayıp düşüyor. Vatandaşlara hizmet amaçlı çalışıyoruz. Düşüp incitenler oluyor, kolu kırılanlar oluyor. En azından bunlara mahal vermemek adına vatandaşlarımıza yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

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