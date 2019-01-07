Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

Ağrı'da Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

1 saat önce

Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle merkeze bağlı taşımalı eğitim veren köy okullarında eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.

Ağrı'da Buzlanma Nedeniyle Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Ağrı'da aşırı buzlanma nedeniyle merkeze bağlı taşımalı eğitim veren köy okullarında eğitime 8 Ocak Salı ara verildiği bildirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için yarın 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:25 Kaynak: AA

Ağrı, Güncel
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