Son Dakika Haberleri: Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten biri, Gri Liste'de çıktı
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Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten biri, Gri Liste'de çıktı

6 saat önce

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ağrı'da 7-9 Kasım tarihlerinde etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan, olduğu bildirildi.

Ağrı'da etkisiz hale getirilen 15 teröristten biri, Gri Liste'de çıktı, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca, Ağrı'da 7-9 Kasım tarihlerinde etkisiz hale getirilen 15 teröristten birinin Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan, olduğu bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı kırsalında, 7-9 Kasım tarihlerinde İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin; terörden arananlarda 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan sözde Serhat Eyaleti Ağrı Dağı Güneyi Sorumlusu 'Delil Serhat' kod adlı Halis Ersayan olduğu belirtilerek, "Söz konusu teröristin; 31 Temmuz 2015 tarihinde Iğdır-Kağızman- Erzurum karayolunun 30'uncu kilometresine 1 personelin şehit olduğu saldırı, Doğubayazıt-Iğdır karayolunda yol kesme ve TIR yakma eylemi, Doğubayazıt- Gürbulak karayolunda yol kesme, TIR yakma eylemlerine katıldığı tespit edilmiştir" denildi.


Ağrı Dağı, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:19 Kaynak: DHA
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