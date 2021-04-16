Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU - Son Dakika

Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU

16.04.2021 11:06

Edinilen son dakika haberine göre AĞRI'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler, şehit polislerin anısına fidanları toprakla buluşturdu.

AĞRI'da Polis Haftası etkinlikleri kapsamında polisler, şehit polislerin anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Ağrı- İran karayolu üzerinde bulunan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü yakınlarında belirlenen 90 dönümlük alana kurulacak polis ormanı için düzenlenen fidan dikim etkinliğinde, dün ilk etapta 250 fidan, polisler tarafından şehit polislerin anısına dikildi. Etkinliğe Ağrı Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

'FİDAN DİKMEK DE KUTSAL BİR HAREKET'

Etkinlikte polislerle birlikte fidan diken Vali Varol, 15 Nisan'ın Ağrı'nın işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümüne denk gelmesi ile daha da anlam kazandığını belirtti. Doğaya sağladığı katkı ile fidan dikmenin önemime dikkat çeken Varol şunları söyledi:

"Polis Haftası kapsamında düzenlediğimiz etkinliklerimizden bir tanesi de şehit polislerimizin anısına fidan dikip Ağrı'da bir polis ormanı oluşturmaktı. Hava muhalefeti nedeni ile iki günlük bir gecikme oldu. Bugün burada yaklaşık 90 dönümlük bir alan tespit ettik. Bu alanda bir polis ormanı oluşturuyoruz. Burada bugün polislerimiz, emniyet yöneticilerimiz, diğer kurum temsilcilerimiz, öğrencilerimiz ile birlikte şehit polislerimiz için fidan dikim etkinliği gerçekleştirdik. İnşallah bu alan daha da güzelleşecek. Bu alan fidanlarla donatılarak polis ormanı haline gelecek. Tabii bugünün şöyle bir güzelliği daha da var. Bugün Ağrı'nın işgalinden kurtuluşu. Bugüne denk gelmiş olması ayrıca bizler için anlamlı oldu. Burada dikilen fidanları artık sadece şehit polislerimiz için değil, Ağrı'nın kurtuluşunun yıl dönümünde bu mücadele içerisinde yer almış hem o dönemki ordu mensupları şehitlerimiz hem de kurtuluş mücadelesine katılmış tüm Ağrılı hemşerilerimizin yakınları ve o mücadelede şehit olmuşların da anısına bu fidanları dikmiş olduk. Gayet güzel bir etkinlik oldu. Polislerimiz ve öğrencilerimizle birlikte ağaçlarımızı diktik. Zaten fidan dikmek de kutsal bir hareket. Hem doğaya katkıda bulunuyorsunuz hem de unutulmaz bir eser bırakıyorsunuz. Ayrıca zaman içerisinde buraya dikemeye devam edeceğimiz fidanlarımızla oluşturacağımız polis ormanı ile şehrimizin girişine yeşil bir alan kazandıracağımızın da mutluluğu içerisindeyiz."

Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU
Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU

Polis Haftası, Şehit, Polis, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: AĞRI'DA FİDANLAR, ŞEHİT POLİSLERİN ANISINA TOPRAKLA BULUŞTURULDU - Son Dakika


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