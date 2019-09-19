Ağrı'da Gaziler Günü kutlandı

Ağrı'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi.



Abide Meydanında Atatürk anıtına çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan törende, günün anlam ve önemini binaen konuşmaların yapılmasının ardından, öğrenciler şiir okudu.



Daha sonra 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen program, orduevinde şehit yakınları ve gaziler onuruna verilen yemekle sürdü.



Yemek programında konuşan Ağrı Valisi Süleyman Elban, "Öyle bir vatanda yaşıyoruz ki, burayı yurt edininceye kadar çok bedeller ödedik. Ama burada yurt olarak yaşamaya devam ettiğimiz sürece de maalesef bedeller ödeyeceğiz gibi gözüküyor. Bu bedel çoğu zaman da bu vatanın kahraman evlatlarının canıyla ödenmektedir. Vatanın muhafazası ve müdafaası için yola çıktığında şehit olmayı, olmazsa gazilik şerefine ulaşmayı göze almış bu vatanın kahraman evlatlarının bazıları şehit oldular. Bazıları da siz kıymetli gaziler gibi gazi oldular. Tıpkı sizler gibi vatanın müdafaası ve milletin huzuru için sınır boylarında, ülkemizin içerisinde ve sınır ötesinde görev yapan tüm güvenlik güçlerimizi, askerimizi, polisimizi, güvenlik korucularımızı Allah muhafaza etsin. Ülkemizin müdafaasında görev alıp şehadete ulaşmış tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.



Vali Süleyman Elban'ın konuşmasının ardından program edilen dua ile son buldu.



Düzenlenen programa, Ağrı Valisi Süleyman Elban'ın yanı sıra AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Ağrı Belediye Başkan Vekili Kasım Bulan, Ağrı Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, kurum müdürleri ve gaziler katıldı. - AĞRI