Ağrı'da hasta taşıyan ambulansla otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı

Ağrı'da hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Yüzüncü Yıl Mahallesi'ndeki Küpkıran Kavşağı'nda, içinde hasta bulunan Nihat Kaplan yönetimindeki 04 AB 703 plakalı ambulans ile sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen otomobil çarpıştı.

Ambulansta bulunan hasta Emine Adıgüzel'in olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, sürücülerle sağlık ekiplerinin de aralarında bulunduğu her iki araçtaki 9 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan trafik kazası anı, MOBESE kameralarınca kaydedildi.