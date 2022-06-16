İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA

İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

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