Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı

16.06.2022 12:06
Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı

Ağrı'da polis ekiplerince takibe alınan İran uyruklu iki şüpheli, konakladıkları otelde 25 kilo 704 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

Ağrı'da polis ekiplerince takibe alınan İran uyruklu iki şüpheli, konakladıkları otelde 25 kilo 704 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Doğubayazıt Narkotik Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, İran uyruklu P.S ve A.N'nin Van'ın Çaldıran ilçesinden Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine uyuşturucu madde getireceği yönünde istihbarat üzerine harekete geçti.

Fiziki takip yapan ekipler, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan kararla şüphelilerin kaldıkları otelde arama yaptı.

Otel odasında yatağın altına gizlenmiş valizde 26 pakette 25 kilo 704 gram sentetik uyuşturucu ele geçiren ekipler, şüphelileri gözaltına aldı.

YORUMLAR
500
İran: Yabancıların müdahalesi bölgedeki sorunları artırıyor İran: Yabancıların müdahalesi bölgedeki sorunları artırıyor İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı İranlılar, otel odasında 25 kilo uyuşturucuyla yakalandı
Kaynak: AA

İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:51 Pençe- Kilit Operasyonu'nda hain saldırı! Piyade Uzman Çavuş Kadir Kemik şehit düştü
11:45 Ebru Şancı Öztürk'ten yok artık dedirtecek sözler! "Kocam para karşılığında kadınlarla yemek yiyebilir, paranın yüzü sıcaktır"
11:45 Düğünde örgüt propagandası yaptılar! PKK lehine slogan atan 10 kişi yakalandı
11:43 Sığınmacı kampı savaş alanına döndü! Kahramanmaraş Valiliği'nden ilk açıklama yapıldı
11:41 Döviz alım satım işlemlerinde kimlik şartı tutar sınırı 2 bin dolar artarak 5 bin dolara yükseldi
11:38 Galatasaraylı Oğulcan Çağlayın'ın düğününde şaşırtan isim! Küs oldukları sanılıyordu
11:14 Hindistan'da eteğiyle yere çömelen kadın, maymunlar tarafından taciz edildi
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.017 lira seviyesinden işlem görüyor
11:06 Motorine 1,29 liralık zamdan sonra 80 kuruşluk bir zam daha geliyor! Litre fiyatı 29,99'a yükselecek
11:04 Çinli bilim insanları dünya dışında yaşama dair kanıt buldu! Yayınlana raporu apar topar kaldırmaları şüphe uyandırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2022 12:11:25. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da İran uyruklu iki şüpheli otelde 25 kilo 704 gram uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement