Ağrı'da kar yağışıyla kayganlaşan yolda tıra çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde kar yağışı sonrası kayganlaşan yolda otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Emrecan Baran idaresindeki 34 PS 2505 plakalı otomobil, Ağrı- Erzurum kara yolu Saç Dağı Geçidi mevkisinde kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yabancı plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Baran, 112 Acil Sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Baran'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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