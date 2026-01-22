Ağrı'da Kayak Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika
Ağrı'da Kayak Eğitimi Projesi Başladı

22.01.2026 17:22
Denetimli serbestlik altındaki yükümlülerin çocukları için kayak eğitimi projesi hayata geçirildi.

Ağrı'da denetimli serbestlik tedbiri altındaki yükümlülerin çocukları kayak eğitimi verilmeye başlandı.

Ağrı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış koordinesinde, "Soğuk Değil, Umut Var: Kayakla Güçlenen Çocuklar Projesi" projesi hayata geçirildi.

Projeyle denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülerle iletişime geçilerek kayak eğitimine uygun olan çocuklar belirlendi.

Küpkıran Kayak Merkezi'nde düzenlenen projenin açılışına katılan Başsavcı Çalış, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Cemil Budak, çocuklarla bir araya geldi.

Çocuklarla sohbet edip yakından ilgilenen Çalış, 26 öğrencinin katıldığı kayak eğitimini izledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün de destek verdiği ve 2 hafta sürecek eğitimle, çocukların hem kayağı öğrenmesi hem de özgüven kazanması hedefleniyor.

Kaynak: AA

17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
