AĞRI'DA ÖĞRENCİLER HURDA MALZEMELERDEN ENGELLİLER İÇİN ELEKTRİKLİ OTOMOBİL YAPTI

AĞRI'nın Tutak ve Eleşkirt ilçelerinde öğrenciler, tamamen hurda malzemelerden güneş enerjiyle şarj edilen elektrikli otomobil yaptı. Engelli bireyler için tasarlanan otomobilleri tanıtan Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi İbrahim Hakkı Özer, saatte 20 kilometre hıza çıkabildiğini ve 3 saatlik şarjla 50 kilometre yol gittiğini söyledi.

Tutak ile Eleşkirt Mesleki ve Teknik Anadolu liseleri öğrencilerinin ürettiği elektrikli otomobiller, Ağrı Valiliği, Ağrı Belediyesi, İbrahim Çeçen Üniversitesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bilim Dolu Günler Bilim Şenliği'nde sergilendi. Teknoloji ve Tasarım bölümü öğretmeni Tamer Yıldız gözetiminde yaklaşık 1 yıllık çalışmayla atık malzemelerden yapılan araç, katılımcıların ilgi odağı oldu. Tutak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi İbrahim Hakkı Özer, otomobili daha da geliştirmeyi hedeflediklerini söyleyerek, Engelliler için düşündüğüm 3 tekerlekli otomobil, güneş panelleri sayesinde şarj oluyor. 15 ile 20 kilometre hız yapabiliyor. 3 saatlik şarjla yaklaşık 50 kilometre yol gidebiliyor. Şu an için biraz eksikliklerimiz var. Bu ürünümüzü daha fazla geliştirip seri üretime geçmek istiyoruz. İleride mühendis olmak istiyorum. Bu tarz etkinlikler bizim için oldukça faydalı oluyor. Bizim gibi gençlerin desteklenmesini istiyorum diye konuştu.

'ÖĞRENCİM PROJESİNİ HAZIRLADI'

Güneş enerji panellerine ek olarak yapacakları tekerlek hareket sistemiyle tamamen kendi kendini şarj edebilen bir otomobil elde edeceklerini kaydeden öğretmen Tamer Yıldız ise şunları söyledi

Öğrencim olan İbrahim Hakkı Özer, projesini benimle paylaştı ve yapabilir miyiz dedi. Öğrencimiz ortaokuldan beri babasının yanında demir doğrama dükkanında kaynakçılık ve torna işleri yapıyor. Bunun yanında da okuluna devam ediyor. Projesini hazırladı. Daha sonra atık malzemeleri topladık. Hurdacılardan eski bisiklet parçalarını, motosiklet aksesuarlarını, atık profilleri, demirleri, el arabası tekerlekleri gibi malzemeleri bir araya getirerek bu otomobili yaptık. Otomobilin tamamı atık malzemelerden oluşuyor. Özellikle engelli bireyler için tasarlandı. Kullanımı çok kolay ve ekonomik. Çok fazla hıza sahip değil ama çok güçlü bir motoru var. Güneş panelleriyle şarj oluyor. Şu an için tabi bu paneller şarj için yüzde yüz verim vermiyor. Yaklaşık 3 saatlik bir süre gerekiyor. Şu anda tekerleklerin hareket sistemiyle aküleri şarj etme üzerine çalışıyoruz. Bu çalışmamız sonunda tamamen kendini şarj edebilen bir araç haline gelecek. Bu otomobili toplamak bir aylık sürede oldu. Mevcut eksiklikleri giderdikten sonra bunun seri üretimini yapmayı planlıyoruz.

Şenlikte, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz ile AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut da ilgi gören her 2 elektrikli otomobil hakkında bilgi alıp test sürüşü yaptı.