Ağrı'da operasyonda yaralanan uzman çavuş şehit oldu - Son Dakika

Ordu'nun Çaybaşı ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Çetin Ak, Ağrı'da düzenlene operasyonda teröristlerin yaşam malzemeleri imha edilirken vücuduna isabet eden şarapnel parçası yüzünden şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, uzman çavuş Çetin Ak, Ağrı'da 2 gün önce başlayan Yıldırım-3 Şehit J. Er İbrahim Aşıkoğlu Operasyonu kapsamında tespit edilen mağarada bulunan yaşam malzemesinin imhası esnasında şarapnel parçasının isabet etmesiyle yaralandı.

HASTANEDE YAPILAN TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ak, ardından helikopter ile Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumunun ciddi olması sebebiyle buradan yine helikopter ile Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesine sevk edilen Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehit Ak'ın naaşı sabah saatlerinde Erzurum'da düzenlenecek tören sonrası toprağa verilmek üzere memleketi Ordu'nun Çaybaşı ilçesine gönderilecek.