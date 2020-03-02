Ağrı'da şehit olan gümrük personelinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Mustafa Türk, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin , Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş , sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

İdlib şehidinin 8 aylık hamile eşi: "Rabbim bizi o kadar çok sevmiş ki"