Ağrı'da şehit olan gümrük personelinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi - Son Dakika
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Ağrı'da şehit olan gümrük personelinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi

6 saat önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün (34) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün (34) cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda şehit olan Türk'ün cenazesi, Ağrı'daki törenin ardından askeri uçakla Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.

Şehidin ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, yakınlarının yanı sıra Vali Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, İl Jandarma Komutanı Albay Eyup Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehit Türk'ün naaşı, uçaktan polisler tarafından alınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Bu sırada şehidin eşi Yüsra Türk, gözyaşı döktü.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen şehit Mustafa Türk, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

Ağrı'da şehit olan gümrük personelinin cenazesi memleketi Şanlıurfa'ya getirildi

Şanlıurfa, Gürbulak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:43 Kaynak: AA
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