Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı

27.06.2022 18:11
Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Patnos Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "örgütlü tefecilik" suçlarına ilişkin soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ile Patnos Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma gerçekleştirdi.

Jandarma ekipleri, 15 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda biri kurusıkı 3 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler, 1 milyon 449 bin lira tutarında 23 senet, 10 boş senet, 821 bin 994 lira tutarında 16 çek, 43 tapu senedi, alacak verecek defteri, ajanda ve 6 cep telefonu ele geçirdi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Cumhuriyet, Jandarma, Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da tefecilik operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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