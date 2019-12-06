Son Dakika Haberleri: Ağrı'da teröristlerle çatışma; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı
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Ağrı'da teröristlerle çatışma; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı

6 saat önce

AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki evde saklanan PKK'lı teröristler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı.

Ağrı'da teröristlerle çatışma; 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi, 5 jandarma yaralandı, System.String[]

AĞRI'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyündeki evde saklanan PKK'lı teröristler ile jandarma ekipleri arasında çatışma çıktı. 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirilirken, 5 jandarma da yaralandı.

Tutak'ta devriye gezen jandarma ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, sabaha karşı Soğukpınar köyüne gitti. Burada evde saklanan PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Çıkan çatışmada teslim olmayan 3 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Çatışmada yaralanan 5 jandarma ise Tutak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarmalardan 2'si, ayakta tedavi edilirken, 3'ünün tedavisine devam edildiği belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:20 Kaynak: DHA
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