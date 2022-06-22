Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Varol, çok büyük emek, gayret ve masraflarla ortaya konulan sınır güvenlik sistemlerinin ülkenin güvenliğini sağlamak için yapılan önemli bir yatırım olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

Osman Varol, Türkiye, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da, Türkiye-İran sınır güvenliği toplantısı - Son Dakika

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