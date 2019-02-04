Ağrı'da Ulaşıma Sis Engeli
33 dakika önce
Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet'in Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Ağrı
'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet
'in Ağrı- Ankara
uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Kentte iki gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü. Sabah
saatlerinde de etkili olan sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani
Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte ana caddeler ve çevre yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 01:16 Kaynak: AA
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