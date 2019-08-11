Ağrı'daki başarılı lisede 21 öğrenci Hukuk Fakültesini kazandı

Ağrı'nın en başarılı okullarından biri olan Türk Telekom Anadolu Lisesi'nden mezun olan 82 öğrenciden 53'ü üniversite kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ağrı'nın en başarılı okullarından biri olan Türk Telekom Anadolu Lisesi'nden mezun olan 82 öğrenciden 53'ü üniversite kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.



Ağrı'da son yıllarda kurulmasına rağmen başarılarıyla adından söz ettiren Türk Telekom Anadolu Lisesi, bu sene 82 öğrencisini mezun etti. Eğitim öğretim sezonu boyunca okul idarecilerinin ve öğretmenlerin destekleriyle ders çalışarak Yükseköğretim Kurulu Sınavına (YKS) giren öğrenciler, büyük bir başarı elde etti. Başarı grafiğinin her geçen yıl yükseldiği lisede mezun olan 82 öğrenciden 53'ü hayalini kurdukları üniversiteyi kazanırken, bunlardan 21'i Hukuk Fakültesini kazandı.



Türk Telekom Anadolu Lisesi Müdürü Kürşat Akdeniz yaptığı açıklamada, idareciler ve öğretmenler oalrak öğrencilerine üniversiteyi kazandırma sevincini yaşadıklarını söyledi.



Başarılarından dolayı öğrencilere ve onlara destek olan velilerine teşekkür eden Akdeniz, "Türk Telekom Anadolu Lisesi mezun ettiği 82 öğrenciden 53'ünü üniversiteye yerleştirerek yüzde 65'lik oranlar rekor kırdı. Bu oran sadeece Ağrı'da değil, Türkiye genelinde de yüksek bir orandır. Okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi, öğrenci velilerimizi ve bu gururu bize yaşatan öğrencilerimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hedefimiz daha başarılı bir okul olmak. İnşallah önümüzdeki yıllarda bu başarı grafiğini daha da yukarılara çıkartmak için sayın valimiz ve il milli eğitim müdürümüzün de destekleriyle hep beraber elimizden gelenin en iyisini yapacağız" dedi. - AĞRI

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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