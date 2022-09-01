İkinci vaka! Ağrı'dan Trabzon'a gelen inşaat işçisi giydiği yeşil doktor önlüğüyle hastanede çıkan kavgaya müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika
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İkinci vaka! Ağrı'dan Trabzon'a gelen inşaat işçisi giydiği yeşil doktor önlüğüyle hastanede çıkan kavgaya müdahale etmeye çalıştı

01.09.2022 10:10

Ağrı'dan Trabzon'a gelen 20 yaşındaki genç inşaat işçisi yeşil doktor önlüğü giyerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne girdi. Burada çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen sahte doktorun güvenlik görevlilerin şüphelenmesi sonucu gerçek kimliği ortaya çıktı. Gözaltına alınan inşaat işçisinin daha önce de, kendisini doktor olarak tanıtarak Rize'de bulunan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ameliyathanesine girdiği belirlendi.

Ağrı'nın Patnos ilçesi nüfusuna kayıtlı 20 yaşındaki Serkan A., inşaat işlerinde çalışmak için Trabzon'a geldi. Daha önce satın aldığı yeşil doktor önlüğü ve stetoskop takarak Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne gelen inşaat işçisi, acil servis önünde beklemeye başladı.

"BEN DOKTORUM BURADA SORUN MU VAR?"

Acil serviste bulunan triaj bölümünde bir hasta yakını ile hemşirenin tartışmasını gören Serkan A., kendini doktor olarak tanıtarak olaya müdahale etmeye çalıştı. Tartışma esnasında durumu fark eden hastane görevlilerin kendini doktor olarak tanıtan inşaat işçisinin yanına giderek "Nerede çalışıyorsunuz, sizi tanımıyoruz" dedi. Görevlilerinin sorusuna, "Ben doktorum, burada sorun mu var?" diyerek cevap veren Serkan A.'dan şüphelenen görevliler tarafından yapılan incelemede kişinin doktor olmadığı tespit edildi.

GÖREVLİLER TARAFINDAN DIŞARI ATILDI

Hastane yetkililerinin şikayeti üzerine kendini doktor olarak tanıtan kişi polis tarafından gözaltına alınırken, sahte doktorun daha önce Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde de kendini doktor olarak tanıttığı ortaya çıktı. Ameliyathaneye kendini doktor olarak tanıtarak girdiği belirlenen Serkan A.'nın görevliler tarafından dışarıya çıkartıldığı öğrenildi.

"DOKTOR OLMAK İSTEDİĞİMDEN BÖYLE BİR DAVRANIŞTA BULUNDUM"

Trabzon ve Rize'de kendini doktor olarak tanıtan şahıs yakayı ele verirken, Serkan A.'nın emniyette verdiği ifade de, doktor olmak istediği için bu davranışı yaptığını belirterek, "Ben doktor değilim. Üzerimdeki yeşil doktor önlüğü ve stetoskopu geçtiğimiz yıl Ankara'da bir medikalden aldım. Doktor olmak istediğimden dolayı böyle bir davranışta bulundum" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Serkan A. hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, Ağrı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İkinci vaka! Ağrı'dan Trabzon'a gelen inşaat işçisi giydiği yeşil doktor önlüğüyle hastanede çıkan kavgaya müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İkinci vaka! Ağrı'dan Trabzon'a gelen inşaat işçisi giydiği yeşil doktor önlüğüyle hastanede çıkan kavgaya müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika
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