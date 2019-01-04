Ağrı Gsim'ye Cihan Demir Atandı
1 saat önce
Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin birleşmesinin ardından birleşen kurumların başına Ağrı KYK İl Müdürü Cihan Demir vekaleten atandı.
Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin birleşmesinin ardından birleşen kurumların başına Ağrı
KYK İl Müdürü Cihan Demir vekaleten atandı.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte birleşmesi beklenen kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan KYK ile Gençlik ve Spor Müdürlükleri de vardı. O değişiklik yeni yıl ile birlikte resmen hayata geçti.
Yapılan değişikliğe göre, Ağrı'da Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tek çatı altında toplandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı atamaya göre, Ağrı'da ki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Cihan Demir atandı. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:13 Kaynak: İHA
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