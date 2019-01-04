Son Dakika Haberleri: Ağrı Gsim'ye Cihan Demir Atandı

Ağrı Gsim'ye Cihan Demir Atandı

1 saat önce

Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin birleşmesinin ardından birleşen kurumların başına Ağrı KYK İl Müdürü Cihan Demir vekaleten atandı.

Ağrı Gsim'ye Cihan Demir Atandı, System.String[]
Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlükleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin birleşmesinin ardından birleşen kurumların başına Ağrı KYK İl Müdürü Cihan Demir vekaleten atandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte birleşmesi beklenen kurumlar arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı bulunan KYK ile Gençlik ve Spor Müdürlükleri de vardı. O değişiklik yeni yıl ile birlikte resmen hayata geçti.

Yapılan değişikliğe göre, Ağrı'da Kredi ve Yurtlar Kurumu(KYK) İl Müdürlüğü ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tek çatı altında toplandı. Gençlik ve Spor Bakanlığının yaptığı atamaya göre, Ağrı'da ki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürü Cihan Demir atandı. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 11:13 Kaynak: İHA

Yurtlar Kurumu, Ağrı, Yaşam
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