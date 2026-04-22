Ağrı İl Müftülüğü görevine atanan Dr. İhsan İlhan göreve başladı

22.04.2026 15:22
Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Ağrı İl Müftülüğü’ne atanan Dr. İhsan İlhan, düzenlenen devir teslim töreniyle görevine başladı. İlhan, din hizmetlerini daha ileriye taşıyacaklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan İl Müftüleri Kararnamesi kapsamında Ağrı İl Müftülüğü görevine atanan Dr. İhsan İlhan, düzenlenen törenle görevine resmen başladı. Daha önce İskenderun İlçe Müftüsü olarak görev yapan İlhan için İl Müftülüğü binasında devir teslim programı gerçekleştirildi.

DEVİR TESLİM TÖRENİYLE GÖREVİ DEVRALDI

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende, İl Müftüsü Vekili Harun Çelebi görevini Dr. İhsan İlhan’a devretti. Törende Çelebi, İlhan’a cübbe ve sarığını giydirerek yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Programda birlik ve beraberlik mesajları ön plana çıkarken, katılımcılar yeni müftüye başarı dileklerini iletti.

“DİN HİZMETLERİNİ DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ”

Görevi devralmasının ardından konuşma yapan Dr. İhsan İlhan, Ağrı’da yürütülen din hizmetlerini daha ileri seviyeye taşımak için gayret göstereceklerini ifade etti. İlhan, tüm personelle birlikte vatandaşlara en iyi hizmeti sunma hedefinde olduklarını belirterek, toplumla güçlü bir iletişim içinde çalışacaklarını vurguladı. Program, yapılan dua ile sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Müftülük, Yerel, Ağrı, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 15:22:40. #7.13#
