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Ağrı İŞKUR'un istihdam çalışmaları

36 dakika önce

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce Taşlıçay ilçesinde 2019 yılı İstihdam Seferberliği Programı kapsamında işverenlere yönelik toplantı yapıldı.

Ağrı İŞKUR'un istihdam çalışmaları, System.String[]

Ağrı Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğünce Taşlıçay ilçesinde 2019 yılı İstihdam Seferberliği Programı kapsamında işverenlere yönelik toplantı yapıldı.

Taşlıçay Kongre ve Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan İŞKUR İl Müdürü Gıyas Güven, devletin ilave istihdamları desteklediğini söyledi.

Güven, şöyle konuştu:

"Yeni istihdam teşvikinde her ilave istihdam için 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra işçinin ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 18 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) ile mesleki eğitim kursları kapsamında, nitelikli iş gücü yetiştirmek için eğitimler düzenliyoruz. 8 ay boyunca kursiyerlerin ücretlerini ve genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini karşılamaktayız."

İş ve meslek danışmanlarının sunum yapmasıyla sona eren programa, Taşlıçay Kaymakamı Murtaza Ersöz, Belediye Başkanı İsmet Taşdemir ve işverenler katıldı.

Taşlıçay, İŞKUR, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:08 Kaynak: AA
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