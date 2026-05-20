Ağrı Kadın STK Platformu'ndan sosyal dayanışma ve insani yardım ziyareti
Ağrı Kadın STK Platformu’ndan sosyal dayanışma ve insani yardım ziyareti

20.05.2026 16:47
Ağrı Kadın STK Platformu temsilcileri, Vali Dr. Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt’u ziyaret ederek kadın odaklı sosyal projeler, aile içi iletişim çalışmaları ve uluslararası insani yardım faaliyetleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Görüşmede özellikle Filistin, Sudan, Pakistan ve Keşmir’deki kadın ve çocuklara yönelik destek çalışmaları ele alındı.

Ağrı Kadın STK Platformu bünyesinde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt’un eşi Betül Bozkurt’u makamında ziyaret etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede kadınlara yönelik sosyal projeler, aile yapısının güçlendirilmesi ve uluslararası insani yardım faaliyetleri üzerine kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kadınların sosyal hayata daha aktif katılımını destekleyen çalışmaların ele alındığı ziyarette, yerel düzeyde yürütülmesi planlanan projeler hakkında fikir alışverişi yapıldı. Platform üyeleri, özellikle kadınların sosyal, kültürel ve kişisel gelişim süreçlerine katkı sunacak çalışmalar konusunda hazırlıklarını paylaştı.

KADINLARA YÖNELİK SOSYAL PROJELER VE AİLE İÇİ İLETİŞİM MASAYA YATIRILDI

Toplantının önemli gündem başlıklarından birini aile yapısının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar oluşturdu. Görüşmede aile içi sağlıklı iletişim modellerinin desteklenmesi, ebeveynlik bilincinin artırılması ve çocukların gelişim süreçlerine yönelik farkındalık çalışmalarının yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Platform temsilcileri, kadınların sosyal yaşam içerisinde daha aktif rol alabilmesi adına gerçekleştirilebilecek eğitim, seminer ve sosyal sorumluluk projeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kadınların toplum içerisindeki yerinin güçlendirilmesi ve aile yapısının korunmasına yönelik ortak çalışmaların önemine dikkat çekildi.

Betül Bozkurt’un da kadınların sosyal dayanışma içerisinde hareket etmesinin toplumsal gelişime önemli katkılar sunduğunu ifade ettiği öğrenildi. Görüşmede kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin artırılması gerektiği vurgulandı.

FİLİSTİN VE MAĞDUR COĞRAFYALAR İÇİN İNSANİ YARDIM GÜNDEMİ

Ziyaretin bir diğer önemli başlığını ise uluslararası insani yardım faaliyetleri oluşturdu. Platform temsilcileri, özellikle Filistin başta olmak üzere Sudan, Pakistan ve Keşmir gibi kriz bölgelerinde yaşam mücadelesi veren kadın ve çocukların yaşadığı zorluklara dikkat çekti.

Bu kapsamda söz konusu bölgelerdeki ihtiyaç sahiplerine yönelik gerçekleştirilebilecek yardım kampanyaları, sosyal destek projeleri ve dayanışma faaliyetleri üzerine istişarelerde bulunuldu. Kadın ve çocukların temel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik yapılabilecek çalışmalar detaylı şekilde değerlendirildi.

Sivil toplum kuruluşlarının insani yardım alanındaki tecrübelerinin paylaşıldığı görüşmede, küresel ölçekte dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

GENİŞ KATILIMLI STK HEYETİ ZİYARETTE YER ALDI

Gerçekleştirilen ziyarete kentte sosyal sorumluluk, eğitim ve insani yardım alanlarında faaliyet gösteren çok sayıda kadın temsilci katıldı. Heyette Uluslararası Aksa Kadınları Derneği Temsilcisi Av. Ümmühan Bedihağaoğlu, İHH Kadın Kolları Başkanı Nurten Alptekin, Kızılay Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, İyilik Derneği ve İnsan ve Medeniyet Hareketi Başkanı Hülya Polat ile TÜGVA Kadın Kolları Başkanı Doç. Dr. Gülden Güler Subay yer aldı.

Ziyaret, Betül Bozkurt’a sosyal ve insani projelere gösterdiği yakın ilgi ile nazik ev sahipliği dolayısıyla teşekkür edilmesinin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

