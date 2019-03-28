Son Dakika Haberleri: Ağrı Mektebim'den Şiir Dinletisi

Ağrı Mektebim'den Şiir Dinletisi

11 dakika önce

Ağrı Mektebim Okulları tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Ağrı Mektebim'den Şiir Dinletisi, System.String[]
Ağrı Mektebim Okulları tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Osmanlı salonunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Akif Arslan, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

Dinletide, okul öğrenciler tarafından okunan şiirler beğeniyle dinlendi. Okul öğretmenlerinin de türkü okuduğu dinletide öğrenciler Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi. Programda öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerinden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Akif Arslan'a ve Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Metin Erkal'a plaket verdi. Tekin, dinletide emeği geçen öğretmenlere çiçek vermesiyle program sona erdi. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:18 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekliler Çifte Maaşı Nasıl Alabilir? İşte Tüm Detaylar Kenan Sofuoğlu "Yapılamaz" Demişti, Bir Sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 Kilometre Hızla Geçti Merkez Bankası, Swap Piyasasında Satış Sınırını Yüzde 30'a Çıkardı Kısa Mesafe Pazarlığı Yapan Taksicilere Rekor Ceza Kesildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.3.2019 11:29:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı Mektebim'den Şiir Dinletisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]