Ağrı Mektebim'den Şiir Dinletisi
11 dakika önce
Ağrı Mektebim Okulları tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi.
Ağrı
Mektebim Okulları tarafından şiir dinletisi gerçekleştirildi. İbrahim Çeçen
Üniversitesi Osmanlı salonunda düzenlenen programa, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin
, İbrahim Çeçen Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç.Dr. Akif Arslan
, kurum müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
Dinletide, okul öğrenciler tarafından okunan şiirler beğeniyle dinlendi. Okul öğretmenlerinin de türkü okuduğu dinletide öğrenciler Barış Manço
'nun şarkılarını seslendirdi. Programda öğrencileri tebrik eden İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, İbrahim Çeçen Üniversitesi akademisyenlerinden Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Akif Arslan'a ve Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Metin Erkal'a plaket verdi. Tekin, dinletide emeği geçen öğretmenlere çiçek vermesiyle program sona erdi. - AĞRI
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:18 Kaynak: İHA
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