Son Dakika Haberleri: Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu

46 dakika önce

Ağrı merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.

Ağrı Merkezli Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Ağrı merkezli 12 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.


Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "operasyonel hat" diye tabir edilen GSM hatlarıyla iletişim kuran, Bank Asya'da hesapları, örgüte ait iş yerlerinde SGK kayıtları olan, haklarında örgütle ilişkili ifadeler bulunan, aktif görevdekilerin de aralarında olduğu 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.


Karar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Ağrı, Antalya, Ankara, İstanbul, Denizli, Balıkesir, Samsun, Şanlıurfa, Gaziantep, Sivas, Mardin ve Erzurum'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Operasyonda halen aktif görevde bulunan öğretim görevlisi, öğretmen, zabıt katibi, polis ve sivillerden oluşan 14 şüpheli gözaltına alındı.


Adresinde bulunamayan bir zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Diğer illerde yakalanan şüphelilerin Ağrı'ya getirileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:40 Kaynak: AA

Ağrı, Güncel
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