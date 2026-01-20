Ağrı'nın Yeni Valisi Bozkurt Göreve Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Ağrı'nın Yeni Valisi Bozkurt Göreve Başladı

Ağrı\'nın Yeni Valisi Bozkurt Göreve Başladı
20.01.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Önder Bozkurt, Ağrı Valiliği görevine başlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Önder Bozkurt, ildeki görevine başladı.

Valilik önünde il protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Bozkurt, göreve başlama yazısını imzalamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Göreve başlamanın heyecanını yaşadığını ifade eden Vali Bozkurt, "Ülkemizin güzide serhat şehirlerinden biri olan Ağrı vilayetimizde, bugün itibarıyla göreve başlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisindeyim" dedi.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bozkurt, "Sizlerin desteğini alarak merhamet ve mesuliyet hisleriyle, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşacağız. Bu kutlu ve şerefli görevde, huzur ve güvenle vatandaşlarımıza sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açacağız" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin sözlerine de atıfta bulunan Vali Bozkurt, "Hepsinden iyice bir gönüle girmektir şiarıyla hareket edeceğiz. Siz kıymetli vatandaşlarımızın gönül rızası her şeyin üstündedir. İnşallah halkın rızasını, Hakk'ın rızasına giden bir yol olarak göreceğiz" diye konuştu.

Vali Bozkurt, konuşmasının sonunda, "Sinesinde yetiştiğimiz bu kadim memleketin her karışına aşkla, şevkle ve yüksek bir şuurla hizmet etmeyi Cenab-ı Mevla'm her birimize nasip eylesin" dedi. - AĞRI

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Ağrı Valiliği, Bozkurt, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ağrı'nın Yeni Valisi Bozkurt Göreve Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı Milyarderlerin serveti geçen yıl 2,5 trilyon dolar artarak 18,3 trilyon dolara ulaştı
40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada 40 saniyede 1.5 milyonluk altın hırsızlığı kamerada
Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç’e 7 yıl 6 ay hapis cezası Eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'e 7 yıl 6 ay hapis cezası
Ekonomistler, faizde indirim bekliyor Ekonomistler, faizde indirim bekliyor
Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Bu kararı hiç beklemiyordu Alex de Souza’ya büyük şok Bu kararı hiç beklemiyordu! Alex de Souza'ya büyük şok

14:29
Yarın Türkiye’den ayrılıyor İşte Rafa Silva’nın yeni takımı
Yarın Türkiye'den ayrılıyor! İşte Rafa Silva'nın yeni takımı
14:26
Karayılan’dan ABD’ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
Karayılan'dan ABD'ye olay sözler: Bizi kapı dışarı edemezseniz
14:20
Bakan Fidan’dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz
13:47
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği’nden çıkıyor
Fenerbahçe, bu akşam Bankalar Birliği'nden çıkıyor
12:36
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
Hazine Bakanı Bessent: Trump, yeni Fed başkanını önümüzdeki hafta açıklayabilir
11:41
Dev marka piyasadan resmen çekildi Artık telefon üretmeyecekler
Dev marka piyasadan resmen çekildi! Artık telefon üretmeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 14:54:40. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'nın Yeni Valisi Bozkurt Göreve Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.