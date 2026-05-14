Ağrı OSB’ye doğalgaz yatırımı için protokol imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ağrı OSB’ye doğalgaz yatırımı için protokol imzalandı

Ağrı OSB’ye doğalgaz yatırımı için protokol imzalandı
14.05.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Organize Sanayi Bölgesi’nin artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla doğalgaz bağlantı protokolü imzalandı. Proje kapsamında OSB’ye 14 bin 400 metre uzunluğunda ve 5 bin metreküp/saat kapasiteli doğal gaz hattı kazandırılacak. Yatırımın, üretim maliyetlerini düşürmesi ve bölgenin yatırım cazibesini artırması hedefleniyor.

Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, Ağrı Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım için imzalar atıldı. Ağrı OSB Doğalgaz Bağlantı Protokolü ile bölgedeki sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacının daha ekonomik, kesintisiz ve çevre dostu yöntemlerle karşılanması amaçlanıyor. Hayata geçirilecek proje sayesinde hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de sanayi bölgesinin yeni yatırımlar açısından daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

Ağrı OSB’ye doğalgaz yatırımı için protokol imzalandı

AĞRI OSB’YE 14 BİN 400 METRELİK DOĞAL GAZ HATTI KAZANDIRILACAK

İmzalanan protokol kapsamında Ağrı Organize Sanayi Bölgesi’ne modern doğal gaz altyapısı kurulacak. Projede 14 bin 400 metre uzunluğunda, 4 inç çelik boru altyapısına sahip ve 5 bin metreküp/saat kapasiteyle hizmet verecek doğal gaz hattının inşa edilmesi planlanıyor.

Yetkililer, yapılacak yatırımın bölgedeki sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacını daha güvenli ve verimli şekilde karşılayacağını ifade etti. Özellikle üretim süreçlerinde enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, doğal gaz kullanımının işletmelere ekonomik avantaj sağlayacağı belirtildi. Ayrıca altyapı yatırımıyla birlikte OSB’de faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

“YEŞİL OSB” VİZYONUNA KATKI SUNACAK

Projeyle birlikte yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli kazanımlar elde edilmesi bekleniyor. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte karbon salınımının azaltılması ve daha çevreci üretim modellerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece Ağrı Organize Sanayi Bölgesi’nin “Yeşil OSB” vizyonuna önemli katkı sunulacağı ifade edildi.

Yetkililer, enerji altyapısının güçlendirilmesinin yeni yatırımcıların bölgeye ilgisini artıracağını ve sanayi yatırımlarının önünü açacağını kaydetti. Ağrı’nın üretim kapasitesini büyütecek yatırımın, istihdam ve ekonomik kalkınmaya da olumlu yansıması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ağrı OSB’nin daha güçlü, sürdürülebilir ve modern bir sanayi altyapısına kavuşacağı vurgulandı.

Haber: Servet Arslan

Yerel Haberler, Yerel, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ağrı Valisi Ağrı OSB’ye doğalgaz yatırımı için protokol imzalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:28:26. #7.12#
SON DAKİKA: Ağrı OSB’ye doğalgaz yatırımı için protokol imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.