Ağrı OSB’ye doğalgaz yatırımı için protokol imzalandı

Ağrı Valiliği himaye ve koordinasyonunda, Ağrı Organize Sanayi Bölgesi’nin enerji altyapısını güçlendirecek önemli bir yatırım için imzalar atıldı. Ağrı OSB Doğalgaz Bağlantı Protokolü ile bölgedeki sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacının daha ekonomik, kesintisiz ve çevre dostu yöntemlerle karşılanması amaçlanıyor. Hayata geçirilecek proje sayesinde hem üretim maliyetlerinin düşürülmesi hem de sanayi bölgesinin yeni yatırımlar açısından daha cazip hale getirilmesi hedefleniyor.

AĞRI OSB’YE 14 BİN 400 METRELİK DOĞAL GAZ HATTI KAZANDIRILACAK

İmzalanan protokol kapsamında Ağrı Organize Sanayi Bölgesi’ne modern doğal gaz altyapısı kurulacak. Projede 14 bin 400 metre uzunluğunda, 4 inç çelik boru altyapısına sahip ve 5 bin metreküp/saat kapasiteyle hizmet verecek doğal gaz hattının inşa edilmesi planlanıyor.

Yetkililer, yapılacak yatırımın bölgedeki sanayi kuruluşlarının enerji ihtiyacını daha güvenli ve verimli şekilde karşılayacağını ifade etti. Özellikle üretim süreçlerinde enerji maliyetlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilirken, doğal gaz kullanımının işletmelere ekonomik avantaj sağlayacağı belirtildi. Ayrıca altyapı yatırımıyla birlikte OSB’de faaliyet gösteren firmaların rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.

“YEŞİL OSB” VİZYONUNA KATKI SUNACAK

Projeyle birlikte yalnızca ekonomik değil, çevresel açıdan da önemli kazanımlar elde edilmesi bekleniyor. Doğal gaz kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte karbon salınımının azaltılması ve daha çevreci üretim modellerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Böylece Ağrı Organize Sanayi Bölgesi’nin “Yeşil OSB” vizyonuna önemli katkı sunulacağı ifade edildi.

Yetkililer, enerji altyapısının güçlendirilmesinin yeni yatırımcıların bölgeye ilgisini artıracağını ve sanayi yatırımlarının önünü açacağını kaydetti. Ağrı’nın üretim kapasitesini büyütecek yatırımın, istihdam ve ekonomik kalkınmaya da olumlu yansıması bekleniyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Ağrı OSB’nin daha güçlü, sürdürülebilir ve modern bir sanayi altyapısına kavuşacağı vurgulandı.

Haber: Servet Arslan