Ağrı sağlık bakanı yardımcısı halil eldemir incelemelerde bulunmak üzere gürbulak sınır kapısına... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı sağlık bakanı yardımcısı halil eldemir incelemelerde bulunmak üzere gürbulak sınır kapısına... - Son Dakika

Ağrı sağlık bakanı yardımcısı halil eldemir incelemelerde bulunmak üzere gürbulak sınır kapısına...

6 saat önce

AĞRI Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir incelemelerde bulunmak üzere Gürbulak sınır kapısına geldi.

AĞRI Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir incelemelerde bulunmak üzere Gürbulak sınır kapısına geldi

Ağrı sağlık bakanı yardımcısı halil eldemir incelemelerde bulunmak üzere gürbulak sınır kapısına...

fahrettin koca, Halil Eldemir, Gürbulak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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