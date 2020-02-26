Ağrı sağlık bakanı yardımcısı halil eldemir incelemelerde bulunmak üzere gürbulak sınır kapısına... - Son Dakika

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Ağrı sağlık bakanı yardımcısı halil eldemir incelemelerde bulunmak üzere gürbulak sınır kapısına...
6 saat önce
AĞRI Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Eldemir incelemelerde bulunmak üzere Gürbulak sınır kapısına geldi. Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:12 Kaynak: DHA
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