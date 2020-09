Ağrı şehidinin Devlet Övünç Madalyası 4 yaşındaki kızına verildi - Son Dakika

Ağrı şehidinin Devlet Övünç Madalyası 4 yaşındaki kızına verildi

Kocaeli'deki Devlet Övünç Madalyası töreninde duygu dolu anlar yaşandı

KOCAELİ - Kocaeli'de düzenlenen Devlet Övünç Madalyası takdim töreninde, Ağrının Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın madalyası 4 yaşındaki kızına takdim edildi.

Ağrının Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın Devlet Övünç Madalyası madalyası, 4 yaşındaki kızına verildi. Kocaeli Valiliği tarafından şehit aileleri ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı tevcih töreni gerçekleştirildi. Valilik binası Akçakoca Toplantı Salonun'da gerçekleştirilen törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli protokolü, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Törende söz alarak şehadet ve gaziliğin İslam dini ve inancından kaynaklanan, her Türk'ün ve Müslümanın ulaşmayı hedeflediği bir mertebe olduğunu söyleyen Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Her bir Türk'ün her bir Müslümanın ulaşmayı hedeflediği, duasında yer verdiği, 'Ya rabbi ya şehit olayım ya da gazi' diye hep dua ve temennide bulunduğu en kutsal ve ulaşılması en güç mertebelerden bir tanesi ki peygambere komşu olmaktan bahsediyoruz. İşte aziz milletimiz ilahi Kelimetullah peşinde koşan, hakkı hukuku dünyada haykırmaya çalışan, asla ezmeyen, sömürmeyen, kutsal değerler için mücadele den ve bu uğurda hiçbir zaman şehit olmaktan, gazi olmaktan geri kalmayan ve şehadete adeta gül bahçesine girercesine koşan büyük bir milletin fertleriyiz ve evlatlarıyız" dedi.

"Hepinizin acısını yüreğimizde hissediyor, acınızı gerçekten paylaşıyorum"

Konuşmasına devam eden Vali Yavuz, "Kimileri ölürken hem kendisini hem ailesini, hem de milleti utandırır, kimileri ölürken hem kendisini hem ailesini hem de milletini onurlandırır ve şereflendirir. Ne mutlu ki size sizin evladınız hem sizi hem kendisini hem de milletini onurlandırmıştır. Allah bize de bizleri onurlandıracak çocuklar nasip etsin, nesiller nasip etsin. Allah hiçbir zaman devletimize ve milletimize karşı bizi utandırmasın ve mahcup etmesin. Diğer taraftan gazilerimizde aynı onuru ve gururu yaşarken, genç nesillerimize de örnek olduğunuzu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizin acısını yüreğimizde hissediyor, acınızı gerçekten paylaşıyorum. Bir kez daha minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyoruz. Anadolu'nun vatan yapılmasından bu güne kadar tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz" diye konuştu.

Şehidin madalyası 4 yaşındaki kızına verildi

Vali Yavuz'un konuşmasının ardından törende şehit Jandarma Uzman Onbaşı Osmangazi Çetingöz'ün babasına, şehit Jandarma Uzman Çavuş Dursun Pampal'ın 4 yaşındaki kızına, malul gazi Jandarma Uzman Çavuş Şaban Demirel'e, malul gazi Jandarma Uzman Çavuş Kenan Dede'ye, malul gazi Jandarma Astsubay 2. Kademe Başçavuş Mustafa Özdemir'e ve vazife malulü 4. Sınıf Emniyet Müdürü Adem Albay'a Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim edildi. Törende şehit yakınları ve gaziler madalyalarını alırken duygusal anlar yaşandı.