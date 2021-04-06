Ağrı Valisi Varol, Kovid-19 denetimlerine katıldı - Son Dakika

Ağrı Valisi Osman Varol, Doğubayazıt ilçesinde dinamik denetim modeli kapsamında iş yerlerini denetledi.

İlçe Halk Eğitim Merkezinde Varol'un Başkanlığında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla uygulanan tedbirlerle ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Varol, daha sonra, toplantıya katılan Doğubeyazıt Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ve İl Sağlık Müdürü Coşkun Daharlı ile iş yerlerini denetledi.

Vatandaşlarla sohbet eden Varol, maske, mesafe ve temizlik kurallarına işaret ederek daha dikkatli olunmasını istedi.

Vaka sayılarının hayatı, sağlığı ve çaba göstererek kazandıkları serbestliği tehdit ettiğini vurgulayan Varol, tedbirlerin koronavirüse karşı en büyük güç olduğunu söyledi.