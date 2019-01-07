Son Dakika Haberleri: Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili

Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili

54 dakika önce

DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.

Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili, System.String[]
DOĞU Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle Ağrı ve Erzincan'da taşımalı eğitimde tatil kararları alındı.

Erzincan Valiliği, Çayırlı, Otlukbeli ve Refahiye ilçelerinde taşımalı eğitimin tatil edildiğini açıkladı. Ağrı'da ise yoğun kar yağışı sebebiyle il merkezine bağlı taşımalı eğitim yapılan okullar 7 Ocak (bugün), Eleşkirt ilçesinde ise tüm okullar tatil edildi. - Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:54 Kaynak: DHA

Erzincan, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AKOM Uyardı: İstanbul'a Bu Gece Kar Geliyor Çok Sayıda İl ve İlçede Okullar Tatil Edildi

İstanbul'da Beklenen Kar Yağışı Başladı İstanbul'da Etkisini Sürdüren Kar Yağışı, Salı Günü Akşam Saatlerine Kadar Devam Edecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 09:48:23. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı ve Erzincan'da Taşımalı Eğitimde Kar Tatili
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]