Ağrı'ya 2.5 Milyar Lira Kamu Yatırımı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ağrı'ya 2.5 Milyar Lira Kamu Yatırımı

Ağrı\'ya 2.5 Milyar Lira Kamu Yatırımı
28.01.2026 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında 2.5 milyar lira ayrıldı, tarıma en büyük pay verildi.

Ağrı'da, 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında muhtelif projeler hariç olmak üzere toplam 2 milyar 507 milyon lira kamu yatırımı ödeneği ayrıldı.

15 Ocak 2026 tarihli ve 33138 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı'na göre, Ağrı genelinde 2026 yılında 23 proje uygulanacak. Projelerin toplam bedeli 32 milyar 900 milyon 373 bin lira olurken, 2025 yılı sonuna kadar yapılan kümülatif harcama 15 milyar 903 milyon 523 bin lira olarak kaydedildi.

Yatırımlarda tarım sektörü ilk sırada

2026 yılı yatırım ödeneklerinin sektörel dağılımında en büyük pay tarım sektörüne ayrıldı. Toplam ödeneğin yüzde 53'ü tarım, yüzde 23'ü ulaştırma, yüzde 16'sı sağlık, yüzde 7'si diğer kamu hizmetleri ve yüzde 1'i eğitim sektörüne tahsis edildi.

Tarım ve sulama alanında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yazıcı Sulaması Projesi, yatırım programının en büyük projeleri arasında yer aldı. Proje kapsamında 196 hektometreküp depolama kapasitesi ve 31 bin 918 hektar sulama alanı hedeflenirken, toplam proje bedeli 17 milyar 479 milyon lira olarak belirlendi. Proje için 2026 yılında 1 milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ulaştırma projeleri devam ediyor

Ulaştırma ve karayolu sektöründe Horasan-Eleşkirt, Patnos-Malazgirt-Bulanık, Taşlıçay-Diyadin, Erciş-Patnos, Iğdır-Doğubayazıt, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos ve Eleşkirt-Ağrı yollarını kapsayan çok sayıda proje sürdürülüyor.

Karayolu yatırımlarının toplam proje tutarı 7 milyar 680 milyon 104 bin lira olurken, bu projeler için 2026 yılında 455 milyon lira ödenek ayrıldı.

Sağlık ve eğitim yatırımları

Sağlık sektöründe, Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek bina inşaatı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi projeleri öne çıktı. Sağlık yatırımlarının toplam bedeli 5 milyar 124 milyon 679 bin lira, 2026 yılı ödeneği ise 237 milyon lira olarak açıklandı.

Eğitim alanında ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde yürütülecek etüt-proje çalışmaları, kampüs altyapısı, bakım-onarım, yayın alımları ve muhtelif işler için 215 milyon lira ödenek ayrıldı.

Adalet, çevre ve altyapı projeleri

Diğer kamu hizmetleri kapsamında Ağrı Adalet Sarayı yapımı için 2026 yılında 200 milyon lira ödenek tahsis edildi. Çevre ve altyapı alanında ise Doğubayazıt Atıksu Tesisi ile Ağrı-Patnos İçmesuyu Projesi gibi yatırımların tamamlanması hedefleniyor. - AĞRI

Kaynak: İHA

Ekonomi, Çevre, Kamu, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ağrı'ya 2.5 Milyar Lira Kamu Yatırımı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
Irak’ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi Irak'ta cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi Gözaltına alınan Sedef Kabaş hakkında karar verildi
Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı Tapuda değeri düşük gösterenler yandı: Evlere tebligatlar gitmeye başladı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Galatasaray’ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı Okan Buruk’tan Yunus ve Singo kararı Galatasaray'ın Manchester City maçı kamp kadrosu açıklandı! Okan Buruk'tan Yunus ve Singo kararı

13:51
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
Maaş zammını beğenmeyen emeklileri umutlandıran formül
13:48
Real Madrid’den Arda Güler için olay açıklama
Real Madrid'den Arda Güler için olay açıklama
12:50
Cenazede görülmemiş rahatlık Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
Cenazede görülmemiş rahatlık! Başkanın kahkahaları cemaati kızdırdı
12:50
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
Eşinin ölü bulunduğu aracın camına vurarak ağladı: Ne olur kalk aşkım
12:18
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 2. gün
11:09
Sinem’i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Sinem'i katleden cani cezaevinden mektup yolladı: Suç işlemeyi göze alarak bunu yapacağım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 13:55:15. #7.11#
SON DAKİKA: Ağrı'ya 2.5 Milyar Lira Kamu Yatırımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.