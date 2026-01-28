Ağrı\'ya 2.5 Milyar Lira Kamu Yatırımı

Ağrı'da, 2026 Yılı Yatırım Programı kapsamında muhtelif projeler hariç olmak üzere toplam 2 milyar 507 milyon lira kamu yatırımı ödeneği ayrıldı.

15 Ocak 2026 tarihli ve 33138 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2026 Yılı Yatırım Programı'na göre, Ağrı genelinde 2026 yılında 23 proje uygulanacak. Projelerin toplam bedeli 32 milyar 900 milyon 373 bin lira olurken, 2025 yılı sonuna kadar yapılan kümülatif harcama 15 milyar 903 milyon 523 bin lira olarak kaydedildi.

Yatırımlarda tarım sektörü ilk sırada

2026 yılı yatırım ödeneklerinin sektörel dağılımında en büyük pay tarım sektörüne ayrıldı. Toplam ödeneğin yüzde 53'ü tarım, yüzde 23'ü ulaştırma, yüzde 16'sı sağlık, yüzde 7'si diğer kamu hizmetleri ve yüzde 1'i eğitim sektörüne tahsis edildi.

Tarım ve sulama alanında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yazıcı Sulaması Projesi, yatırım programının en büyük projeleri arasında yer aldı. Proje kapsamında 196 hektometreküp depolama kapasitesi ve 31 bin 918 hektar sulama alanı hedeflenirken, toplam proje bedeli 17 milyar 479 milyon lira olarak belirlendi. Proje için 2026 yılında 1 milyar 100 milyon lira ödenek ayrıldı.

Ulaştırma projeleri devam ediyor

Ulaştırma ve karayolu sektöründe Horasan-Eleşkirt, Patnos-Malazgirt-Bulanık, Taşlıçay-Diyadin, Erciş-Patnos, Iğdır-Doğubayazıt, Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos ve Eleşkirt-Ağrı yollarını kapsayan çok sayıda proje sürdürülüyor.

Karayolu yatırımlarının toplam proje tutarı 7 milyar 680 milyon 104 bin lira olurken, bu projeler için 2026 yılında 455 milyon lira ödenek ayrıldı.

Sağlık ve eğitim yatırımları

Sağlık sektöründe, Ağrı Merkez Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ek bina inşaatı ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi projeleri öne çıktı. Sağlık yatırımlarının toplam bedeli 5 milyar 124 milyon 679 bin lira, 2026 yılı ödeneği ise 237 milyon lira olarak açıklandı.

Eğitim alanında ise Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi bünyesinde yürütülecek etüt-proje çalışmaları, kampüs altyapısı, bakım-onarım, yayın alımları ve muhtelif işler için 215 milyon lira ödenek ayrıldı.

Adalet, çevre ve altyapı projeleri

Diğer kamu hizmetleri kapsamında Ağrı Adalet Sarayı yapımı için 2026 yılında 200 milyon lira ödenek tahsis edildi. Çevre ve altyapı alanında ise Doğubayazıt Atıksu Tesisi ile Ağrı-Patnos İçmesuyu Projesi gibi yatırımların tamamlanması hedefleniyor. - AĞRI