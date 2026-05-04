Ağrı’da hayırsever desteğiyle yeni ilkokul yapılacak

04.05.2026 10:07
Ağrı’da 8 derslikli “Azad Medeni Kahraman İlkokulu”nun yapımı için protokol imzalandı. Vali Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen törende, eğitime yapılan katkının önemi vurgulandı. Yeni okulun, öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Ağrı’da eğitim yatırımlarına bir yenisi daha ekleniyor. Ağrı Valisi Önder Bozkurt başkanlığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman arasında 8 derslikli yeni bir ilkokulun yapımına ilişkin protokol imzalandı. Valilik toplantı salonunda düzenlenen tören, kentte eğitim altyapısının güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

EĞİTİME YAPILAN YATIRIMLARIN ÖNEMİ VURGULANDI

İmza töreninde konuşan Vali Önder Bozkurt, eğitime yapılan katkıların toplumun geleceği açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Eğitimin yalnızca bireysel değil, toplumsal kalkınmanın da temel taşı olduğunu belirten Bozkurt, bu tür desteklerin şehirlerin gelişimine doğrudan katkı sunduğunu dile getirdi.

Vali Bozkurt, hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman’a teşekkür ederek, kamu ve özel sektör iş birliğinin eğitim alanında daha güçlü sonuçlar ortaya koyduğunu vurguladı.

YENİ OKULLA EĞİTİM ŞARTLARI DAHA DA İYİLEŞECEK

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek ise kentte eğitim altyapısını güçlendirmek adına çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti. Yeni yapılacak okulun öğrenciler için daha modern ve uygun fiziki koşullar sağlayacağını ifade eden Kökrek, bu tür yatırımların eğitim kalitesini artırmada önemli rol oynadığını söyledi.

Hayırsever iş insanı Azad Medeni Kahraman da eğitime destek vermekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasının herkes için önemli bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Törene Vali Yardımcısı Tarık Buğra Seyhan, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, Özel İdaresi Genel Sekreteri Erhan Tenekeci ve Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Edip Erdoğan da katıldı.

Haber: Servet Arslan

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2026 10:47:01.
