Ağrı’da kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi - Son Dakika
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Ağrı’da kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi

Ağrı’da kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi
09.06.2026 11:02
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Ağrı Halk Eğitimi Merkezi tarafından Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri kapsamında yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Açılışa Ağrı Valisi Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt, il protokolü, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Ağrı Halk Eğitimi Merkezi tarafından “Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri” kapsamında yıl boyunca kursiyerler tarafından hazırlanan ürünlerin yer aldığı sergi açıldı. Halk Eğitimi Merkezi’nde düzenlenen sergi, el emeği ürünlerden sanatsal çalışmalara, geleneksel değerlerden mesleki eğitim örneklerine kadar birçok farklı alanda hazırlanan eserleri vatandaşlarla buluşturdu. Serginin açılışına Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve eşi Betül Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, il protokolü, öğretmenler, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Program, Kültür ve Kongre Merkezi önünde halk oyunları ekibinin gösterisiyle başladı.

Ağrı’da kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi

HALK OYUNLARI VE ÖĞRENCİ GÖSTERİLERİ RENK KATTI

Hayat Boyu Öğrenme Şenlikleri kapsamında düzenlenen program, halk oyunları gösterisiyle renkli görüntülere sahne oldu. Kültür ve Kongre Merkezi önünde gerçekleştirilen gösterinin ardından Halk Eğitimi Merkezi’nde anasınıfı öğrencileri çeşitli sunumlar yaptı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt ve beraberindeki protokol üyeleri tarafından açılışı yapılan sergide, yıl boyunca farklı kurslarda hazırlanan ürünler incelendi. Katılımcılar stantları gezerek kursiyerlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Program kapsamında misafirlere yöresel yemekler de ikram edildi.

Ağrı’da kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi

554 KURSTA 10 BİN 520 KURSİYER EĞİTİM ALDI

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, Ağrı Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde yıl boyunca 554 kurs açıldığını belirtti. Bu kurslardan 7 bin 242 kadın ve 3 bin 278 erkek olmak üzere toplam 10 bin 520 kursiyerin yararlandığını ifade etti. Kökrek, merkezde açılan müzik, resim ve tiyatro kurslarıyla gençlerin yeteneklerini geliştirmelerine, sosyalleşmelerine ve yükseköğretime hazırlanmalarına katkı sağlandığını söyledi. Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurulan koronun bu yıl 90’lar konseptiyle düzenlediği etkinliklerde binlerce vatandaşa müzik dinletisi sunduğunu belirten Kökrek, tiyatro topluluğunun da çeşitli gösterilerle vatandaşlarla buluştuğunu kaydetti. El sanatları ve giyim kurslarıyla kadınların üretime katılarak aile ekonomilerine destek olmalarının amaçlandığını dile getiren Kökrek, halk oyunları kurslarının da kültürel değerlerin yaşatılmasına katkı sunduğunu ifade etti. Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile gençlerin üniversite sınavlarına hazırlandığını belirten Kökrek, KPSS hazırlık kursları ve iş makineleri operatörlüğü eğitimleriyle istihdama katkı sağlandığını söyledi. Ağrı Halk Eğitimi Merkezi’nin okul, kamu kurumu, aile destek merkezi ve sivil toplum kuruluşlarında faaliyet yürüttüğünü belirten Kökrek, “Amacımız kadim şehrimiz Ağrı’nın her evine ulaşmak, vatandaşlarımızın hayatlarına dokunmak, istihdam oluşturmak, yeni ufuklar açmak ve yeteneklerini ortaya çıkarmalarına katkı sağlamaktır” dedi.

Haber: Servet Arslan

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Son Dakika Ağrı Ağrı’da kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı eserler sergilendi - Son Dakika

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