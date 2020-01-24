Ağrılı çocukların kömür torbalarıyla kayak eğlencesi - Son Dakika

Ağrı'da çocuklar, yarıyıl tatilinde kar yağışının ardından kızak pistine çevirdikleri yüksek tepelerden kömür torbalarıyla kayarak eğleniyor.

Dondurucu soğukların yaşandığı Taşlıçay ilçesinde kırsalda bir araya gelen çocuklar, çetin kışı eğlenceye dönüştürerek güzel vakit geçiriyor.

Soğuk havaya aldırış etmeden çıktıkları yüksek tepelerden kömür torbalarıyla gönüllerince kayan çocukların bu hali, renkli görüntüler oluşturdu.

Çocuklardan Emrah Taştan, yarıyıl tatilini yüksek tepelerden kızak kayarak geçirdiklerini söyledi.

Havaların çok soğuk olduğunu aktaran Taştan, şunları kaydetti:

"Hava sıcaklığı sıfırın altında 25 dereceyi buluyor. Tatilde arkadaşlarımızla güzel zaman geçirmek için yüksek tepelere çıkıp kayak yapıyoruz. Üzerinde kayabileceğimiz ne bulursak getiriyoruz. Kömür torbası, bazen de leğenle kayıyoruz."