Ağrı’nın kurtuluşunun 108. yılı coşkuyla kutlandı

16.04.2026 09:04
Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı.

Ağrı’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 108. yıl dönümü, düzenlenen programlarla kutlandı. Vali Dr. Önder Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla gerçekleştirilen törenlerde, şehrin kurtuluş mücadelesi bir kez daha anıldı, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ VE YOĞUN KATILIM

Kutlama programı kapsamında Vali Dr. Önder Bozkurt, eşi Betül Bozkurt ve il protokolünün katılımıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Programa 12. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bahattin Karademir, Belediye Başkan Vekili Nesim Mağlay, Cumhuriyet Başsavcısı Adem Çalış ve AİÇÜ Rektörü Prof. Dr. İlhami Gülçin’in yanı sıra çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Törende yapılan konuşmalarda, Ağrı’nın kurtuluşunun tarihi önemi vurgulanarak, şehrin geçmişten aldığı güçle geleceğe daha emin adımlarla ilerleyeceği ifade edildi.

VALİ BOZKURT’TAN ANLAMLI MESAJ

Vali Dr. Önder Bozkurt, yaptığı konuşmada milletin bağımsızlık mücadelesine dikkat çekerek, kurtuluş gününün birlik ve beraberliğin en güçlü simgelerinden biri olduğunu belirtti.

Bozkurt, ecdattan devralınan mirasa sahip çıkmanın önemine vurgu yaparak, Ağrı’nın her alanda daha ileriye taşınması gerektiğini ifade etti. Şehitleri rahmetle anan Bozkurt, gazilere sağlıklı bir ömür diledi.

ÖĞRENCİLERDEN DUYGU DOLU PROGRAM

Kutlama programı, Ağrı Spor Lisesi ile Erol Parlak Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan etkinliklerle devam etti. Oratoryo, müzik ve şiir dinletileri katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Program sonunda resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Etkinlikler, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.

Haber: Servet Aslan

Osmaniye’de DEAŞ operasyonu Çok sayıda gözaltı var Osmaniye'de DEAŞ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
“Sıkıldım“ diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı "Sıkıldım" diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı Derya Uluğ, “Trump’ın kızıyım” diyen Necla Özmen’i ti’ye aldı
Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı’ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok Bakan Uraloğlu: Hürmüz Boğazı'ndaki 3 Türk gemisini çıkardık, 4 tanesinin çıkma talebi yok
Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler Küçük bir detay, büyük bir etki… Ece Erken’den samimi sözler
Beklenen gün geldi Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor Beklenen gün geldi! Darphane servet değerindeki setini satışa çıkarıyor
Gülistan Doku’nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı Gülistan Doku'nun ablası kardeşinin neden öldürüldüğünü açıkladı

09:06
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
Derbi öncesi Galatasaraylıları endişelendiren Osimhen gelişmesi
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:52
Trump bizzat duyurdu İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
Trump bizzat duyurdu! İki ülke 34 yıl sonra görüşecek
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
03:45
Kahramanmaraş’ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
Kahramanmaraş'ta okulu kana bulayan saldırganın babası tutuklandı
02:43
Şanlıurfa’daki okul saldırısında önemli gelişme 16 şüpheli gözaltına alındı
Şanlıurfa'daki okul saldırısında önemli gelişme! 16 şüpheli gözaltına alındı
