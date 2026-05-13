Ağrı’ya saatte 260 ton kapasiteli asfalt plenti yatırımı

13.05.2026 16:16
Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi tarafından hayata geçirilen asfalt plenti yatırımı için altyapı çalışmaları sürüyor. Saatte 260 ton üretim kapasitesine sahip olacak tesisin faaliyete geçmesiyle yol yapım çalışmalarında önemli ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanması hedefleniyor.

Ağrı’da ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli bir yatırım daha hayata geçiriliyor. Ağrı Valiliği koordinasyonunda İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilecek asfalt plenti projesinde ihale süreci tamamlanırken, sözleşmenin imzalanmasının ardından altyapı hazırlık çalışmalarına hız verildi. Saatte 260 ton üretim kapasitesine sahip olacak tesisin devreye alınmasıyla birlikte il genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarında kullanılacak asfaltın yerinde üretilmesi sağlanacak.

ASFALT ÜRETİMİNDE ZAMAN VE MALİYET AVANTAJI SAĞLANACAK

Hayata geçirilen yatırım kapsamında kurulacak asfalt plenti, Ağrı’daki ulaşım projelerine önemli katkı sunacak. Tesisin faaliyete geçmesiyle birlikte yol yapımında kullanılacak asfaltın dışarıdan temin edilmesine gerek kalmadan yerinde üretileceği belirtildi. Böylece hem lojistik süreçlerde yaşanan zaman kayıplarının önüne geçilecek hem de maliyetlerin önemli ölçüde azaltılması sağlanacak.

Yetkililer, tesis sayesinde özellikle kırsal bölgelerde yürütülen yol bakım ve onarım çalışmalarının daha hızlı ve planlı şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti. Modern üretim kapasitesiyle dikkat çeken asfalt plentinin, Ağrı’nın ulaşım altyapısının güçlendirilmesinde önemli rol üstleneceği kaydedildi.

KAMU KAYNAKLARININ VERİMLİ KULLANILMASI HEDEFLENİYOR

Valilik koordinasyonunda yürütülen yatırımın, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasına katkı sunması hedefleniyor. İl Özel İdaresi tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında tesis alanındaki altyapı hazırlıkları aralıksız devam ederken, projenin kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor.

Yetkililer, Ağrı genelinde ulaşım standartlarının yükseltilmesi adına yatırımların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. Asfalt plenti yatırımının tamamlanmasının ardından yol yapım çalışmalarında daha hızlı üretim ve daha ekonomik hizmet anlayışının hayata geçirilmesi amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

