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AGÜ'lü öğrenciler, bölge birincisi oldu

50 dakika önce

Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri TÜBİTAK'ın üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmasında bölge birincisi oldu.

AGÜ'lü öğrenciler, bölge birincisi oldu, System.String[]
Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri TÜBİTAK'ın üniversite öğrencileri araştırma proje yarışmasında bölge birincisi oldu.
AGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Endüstri Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencilerinden oluşan ekip, toplu taşıma konusunda hazırladıkları proje ile TÜBİTAK'ın "2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması"na' katıldı.
Yarışmanın Kayseri, Aksaray, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas ve Yozgat şehirlerini kapsayan bölge etabına katılan AGÜ'lü öğrenciler "Akıllı Şehirler ve Ulaşım" alanında birincilik elde etti.
Öğrenciler, "Şehir İçi Toplu Taşımada Kullanılan Akıllı Dolum Cihazları Üzerine Bir Optimizasyon ve Simülasyon Çalışması" başlıklı bitirme projesi ile eylül ayında gerçekleştirilecek final yarışmasına katılmaya da hak kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:19 Kaynak: AA
Abdullah Gül Üniversitesi, Güncel
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