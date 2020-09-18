Son Dakika: Bakan Pekcan: "Ahilik, Anadolu'nun yurt edinilmesinde etkili olmuştur" - Son Dakika

Bakan Pekcan: "Ahilik, Anadolu'nun yurt edinilmesinde etkili olmuştur"

Ahilik Haftası kapanış programı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile yapıldı

KIRŞEHİR – Kırşehir merkezli düzenlenen 33. Ahilik Haftası kutlamaları kapanış programı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımı ile yapıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen kapanış programı öncesinde program alanı dezenfekte edildi. Misafirler ateş ölçümleri yapıldıktan sonra geniş güvenlik önlemleri ile salona alındı. Cumhurbaşkanı Danışmanı Eski Terör Daire Başkanı Turgut Aslan, TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan katıldı.

Program öncesi Bakan Pekcan, Kırşehir protokolü ile birlikte aile fotoğrafı verdi. Kapanış programı açılışı Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Bahamettin Öztürk'ün açılış konuşması ile başladı. Öztürk konuşmasında esnafın pandemi sürecinde yaşadığı sıkıntıları ve devletin desteklerini anlattı. Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu da, ahi şehri Kırşehir'e gelen misafirleri selamladığı konuşmasında, "Korona virüs günlerini birliktelik ve kardeşlik ruhu ile geride bırakacağız. Anadolu, büyük değerler ve insanlara ev sahipliği yaptı. Ahilik; toplumun daha iyi ve güzele ulaşma çabasının bir örneği olarak karşımıza çıkıyor. Ahilik, hak ve doğrudan yana olmayı öğretmiştir. Sorumluluklarımızın bilinci ile ticaret erbabı ve halkımızın bayramını kutlarım" dedi.

"Esnaf da dijitalleşmeye katkı sunacak" diyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ise "Ahilik gelenek ve görenekleri için yapılan hizmetleri hep birlikte görmekteyiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da ahiliğe önem veriyor. Bayramlarda meseleler konuşulmaz. Bundan sonraki süreçte esnaf zanaatkar da dijital ortamın gelişmesine katkı sunacak. Esnaf ve zanaatkarın yanında her zaman çırak, kalfa usta olacak. Ahiliğin esas amacı da esnaflığı yeni nesillere aktarmaktır" dedi.

Ahiliğin geçmişi ve Kırşehir'de düzenlenen kutlama programı hakkında bilgiler veren Kırşehir Valisi İbrahim Akın, ahiliğin sosyal yaşantıya yön verdiğini belirtti.

"Ahilik Anadolu'nun kalıcı yurt haline getirilmesinde etkili olmuştur"

"Ahilik birimleri Türk İslam medeniyetinin toplumda en güzel şekilde tatbik edilmesini gerçekleştirmişlerdir" diye konuşan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da, "Ahilik; hakkaniyeti ve kanaatkar olmayı öğretmiştir. Ülkemizde sosyal hayat ve refah toplumunun temellerini ahilik teşkilatları atmıştır diyebiliriz. Bu günkü uluslararası ortamda dünya başka sorunlarla uğraşırken Türkiye, tüm kritik alanlarda kendi bildiği doğruları savunarak milletinden aldığı güçle kendi kaderini kendi tayin eden ülke olduğunu göstermektedir. Bugün bize düşen ahiliğin gereğini yapmak ve kardeşliğimizi yüceltmektir. İş dünyasının sorunları ile istişare halinde çözüm önerilerini de görüşüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak esnafa en etkin hizmeti sunmak için gayret içerisindeyiz. Esnafın pandemi sürecinde mali durumlarının düzeltilmesi açısından tüm birimler seferber edildi. Devletimiz ve hükümetimiz bu olağanüstü süreçte esnafın yanında olmaya devam etti. Ülkemizin refahı ve kalkınması adına hep birlikte gayret göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Program, konuşmaların ardından ödül töreniyle sona erdi.