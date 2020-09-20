Ahilik haftasında düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika

Ahilik haftasında düzenlenen yarışma renkli görüntülere sahne oldu

-Kalaycı esnafı arasında anlamlı yarışma

-Ahşap çekiç, tokmak ve kazan davul olunca esnafın eğlencesi gülümsetti

ERZURUM - Erzurum'da Ahilik haftası etkinlikleri kapsamında kaybolmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yaşatan 4 esnaf arasında yarışma düzenlendi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nce organize edilen programda bakır maske yapıp kalay eden Ömer Asan yarışmada birinciliği elde etti.

Erzurum Bakırcılar Çarşısında yapılan yarışmada renkli görüntüler yaşandı.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, Ahilik Haftası etkinliği kapsamında böyle bir organizasyona imza atmayı planladıklarını belirterek, "Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi'nin hazırlamış olduğu Ahilik Haftası münasebetiyle bakırcılar çarşısı esnafı arasında yarışma düzenledik. Erzurum'da unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık esnafı ile birlikte bir program yapıp, kalaycı esnafının dertlerini dinlemek, ayrıca da çırak bulamadıklarından dolayı zor durumlar yaşadıkları sizlerde görüyorsunuz. Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi ve Bakırcılık esnafımız ile ortaklaşa program düzenledik. Bulunduğumuz yer Erzurum Hacılar Han civarında Bakırcılar Çarşısı içerisinde bulunan bir elin parmakları kadar kalan bakırcı esnafımızla bir araya geldik. Çalıştıracak adam bulamıyorlar. Zanaat olarak bakırcılık mesleğini ayakta tutmaya çalışan bir gurup esnafla birlikteyiz. İrfan, ilim ve bilgi esaslarına dayalı olan Ahilik kültürünü zor ve ince zanaat olan kaynakçılık mesleği ile hamur edip el işçiliği ile hayal dünyasındaki kabiliyetlerini birleştirmek suretiyle el emeği, göz nuru, beyin ve hayal gücü ile devletine ve milletine olumlu düşüncesini taşımak" diye konuştu.

Jüri üyeleri yapılan yarışmada, ustanın el işçiliğine, esnafın gelen müşterine nezaketi, dükkanına gelen müşteriyi kabul etmeleri, Yaptığı işçiliğin karşılığı olan aldığı parayı bereket sınırları içinde kabul etmesi, Yaptığı işçiliğin gösterişli oluşu, gibi kuralları uyguladı.

Değerlendirmede bakırdan maske yapıp üzerine de Allah yazan ve onu kalaylayan Ömer Asan usta birinci oldu. Yarışmada ikinciliği Hamil Çakır, üçüncülüğü Yavuz Öznütepe ve dördüncülü ise Fahrattin Çelik kazandı. Kalaycı ustalara yarışma sonunda çeşitli ödüller verildi.

Bakırcılar çarşısında çok zaman müşteri beklemek zorunda kalan çarşı esnafı kendince eğlence geliştirdiler. Bakır ve kalay ustası Fahrettin Çelik, ahşap tokmak ile kazandan davul çalarak arkadaşlarıyla gönüllerince eğlendiler.