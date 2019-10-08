Ahilik haftasında anlamlı etkinlik

Program kapsamında minikler pazarcı kılığına girerek kurulan tezgahlarda satış yaptılar. Satıştan elde edilecek gelir okula bağışlandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası, Gölcük Belediyesi ve İl Ticaret Müdürlüğü işbirliği ile yapılan "Ahiliği ve Pazarcılığı" tanıtma etkinliği, Gölcük Tersane İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Tersane İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan vekili Yaşar Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, Gölcük İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Tersane İlkokulu Müdürü Ali Kemal Eren, siyasi partilerin temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katıldı. Program çerçevesinde kurulan tezgâhlarda minikler protokol üyelerine meyve sebze sattılar. Etkinlikten elde edilecek gelir okula bağışlanacak.

OKUL MÜDÜRÜ TEŞEKKÜR ETTİ

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Tersane İlkokulu Müdürü Ali Kemal Eren, "Değerler eğitimi kapsamında ahiliği ve pazarcılığı tanıtma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. 420 öğrencimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Pazarcılar odamızın etkinliğimize katılmanızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

BU YIL 4.SÜ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Okul Müdürü Eren'in ardından kürsüye gelen Gölcük Seyyar Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Abdurrezzak Tuncer, "Biz pazarcılar zor şartlar altında çalışıyoruz. Meşakkatli bir iş yapıyoruz. Bu iş karşılığında nasıl kıymetli bir yere harcadığımızı herkes görüyoruz. Bu yıl 4'ncüsünü gerçekleştirdiğimiz Ahiliği ve Pazarcılığı tanıtma etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Her sene bir okul bahçesinde tezgah açarak öğrencilerimize pazarcılığı tanıtıyoruz. Buradan gelen geliri de olduğu gibi okula bağışlıyoruz. Helali hoş olsun. Biz doğruluğu, dürüstlüğü ve ahiliği yaşatmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"ÇOCUKLARIMIZ GÜZEL YETİŞSİN İSTİYORUZ"

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, "Programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz olayın tamamen çocuk tarafındayız. Geleceğimiz çocuklarımızdır, geleceğimiz güzel yetişsin istiyoruz. Tarihimize bağlı bir gelecek için değerler eğitimini Gölcük'te inşa ediyoruz. Gölcük Belediyesi ile protokol yaptık. Saygı, sevgi, edep, paylaşmak, kardeşlik sadece öğretmenin öğreteceği şeyler değildir. Eğitim sadece sınıfta olmaz" dedi.

DESTEK OLANLARA TEŞEKKÜR ETTİ

Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu etkinlik birkaç konuya birden temas ediyor. Milli manevi değerlerimize sahip çıkacağız. Ahilik doğruluk, dürüstlük, paylaşmaktır. Burada satılan ürünlerin tamamının toplam tutarı okula gelir olarak bırakılacak. Değerler eğitimi kapsamında her ay düzenli bir şekilde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın paranın nasıl kazandığını öğreniyorlar. Destek olanlara teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"KÜLTÜRÜMÜZÜN ASLINI AKTARMALIYIZ"

Sezer'in ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, "Esnaf nedir, sanatkar nedir? Derslerin dışında çocuklarımıza aktarmamız lazım. Emeğe saygıyı, helal kazancı, kul hakkını girmemeyi çocuklarımıza öğreteceğiz. Ne mutlu bu etkinliğe katkı sunanlara. Çocuklarımıza gerçek kültürümüzün aslını aktarmalıyız" dedi.

"BİRLİĞİN EN BÜYÜK SEMBOLÜ ESNAFLARDIR"

Yaşar Çakmak'ın ardından konuşan İl Ticaret Müdürü Veysi Uzunkaya, "Bugün pazarcılar odamızın yaptığı bu etkinlik Türkiye'de tek Kocaeli'de yapılıyor. Sürekli esnafın yanında olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyorum. Gölcük Belediyemize başkanımızın nezdinde teşekkür ediyorum. Milletin birlik ve beraberliğin en büyük sembolü esnaflıktır. Az birikimiyle pırıl pırıl yürekleri var esnafımızın. Birçok kurumun yapması gereken bu güzel etkinliği eğitim uğruna paylaşan odamızı tebrik ediyorum. Lütfen pazarcıları, bakkalı, kasapları yalnız bırakmayın" şeklinde konuştu.

PROTOKOL PAZAR TEZGÂHINDA SATIŞ YAPTILAR

Konuşmaların ardından bereket duası yapıldı ve protokol üyeleri pazarcı kıyafetleri giyerek, öğrencilerle birlikte tezgahın arkasına geçtiler ve satış yaptılar. Bu etkinlikle öğrenciler, Ahilik kültüründe yer alan; iyi ahlakı, doğruluğu, kardeşliği, yardımseverliği öğrendiler. Etkinlikte renkli görüntüler yaşanırken, katılanlar Pazar alışverişini yaparken, öğrencilerde protokol ile bol bol fotoğraf çektirdi. Satılanların geliri ise okula bağışlandı.