Ahlat Kaymakamlığı ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı iş birliğiyle ilçede "Ahlat 1071 Spor Kompleksi"nin yapımı için çalışmalara başlandı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Kaymakam Fikret Dağ'ın, kompleksin yapıldığı inşaat alanında incelemelerde bulunduğu, görevlilerden bilgi aldığı bildirildi.
Gençlik Kampı ile bütünlük oluşturacak spor kompleksinin ilçenin tanıtımına katkı sağlayacağı kaydedilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Kampta kalan öğrencilerin ve gençlerin, sporla iç içe zaman geçirmelerine vesile olacak. Proje kapsamında komplekste halı saha, 2 voleybol ve basketbol sahası, tenis kortu, 8 bungalov ev, soyunma kabinleri, fitnes aletleri, çocuk oyun grupları, yürüyüş yolları, bisiklet yolu, prefabrik kayıkhane eklenti binası, büfe, güvenlik ve yönetim binası yapılacaktır."
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Ahlat'ta '1071 Spor Kompleksi' yapılıyor - Son Dakika