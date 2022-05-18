Ahlat'ta "18 Mayıs Müzeler Günü" kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'ta "18 Mayıs Müzeler Günü" kutlandı

18.05.2022 15:19
Ahlat'ta "18 Mayıs Müzeler Günü" kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Müzeler Günü kutlandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Müzeler Günü kutlandı.

Müze Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, burada yaptığı konuşmada, müzelerin insanlığın hafızası olduğunu söyledi.

Açık hava müzelerine iyi bakılması gerektiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Burada var olan envanter insanlığa muhteşem bir mazi ve medeniyet hatırlatır. Bugün Ahlat'ta mahcup olmayacağımız kalitede bir müzeyi ilçemize kavuşturma şansını yakaladık. İnsanlık tarihi insanlığın bekası ve geleceğiyle ilgi muhteşem izler bırakmıştır. Türklerde bu konuda muazzam bir gayret içerisinde hizmet etmişler. Türk İslam dönemine girdikten sonrada insanlığı kucaklayacak bu çalışmaları İsfahan'da, Merv'de, Taşkent'te, Hindistan'da veya Afganistan'da görürsünüz. Onunda bütün nevini Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda görürsünüz."

Geçmişten günümüze Türkiye müzeleri hakkında bilgi veren Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek de "Dünya Kültür Mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) tarafından tüm dünyada '18 Mayıs Müzeler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Fikret Dağ ve beraberindekiler, Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisini gezdi.

Dağ daha sonra müzeye eser kazandıran Sabri Bozkurt'a plaket takdim etti.

Müzik dinletisinin ardından son bulan programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

YORUMLAR
500
Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç CHP'li Kadınlar ile Buluştu Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç CHP'li Kadınlar ile Buluştu
Kaynak: AA

Hisarcık, 18 mayıs, Bitlis, Ahlat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'ta '18 Mayıs Müzeler Günü' kutlandı - Son Dakika


Son Dakika
17:29 Canlı bomba eylemi hazırlığı yapıyorlardı! Afrin'de 2 kadın terörist yakalandı
17:27 Dortmund'un Salzburg'tan Adeyemi'yi transfer etti, 4.Lig ekibinin kasası doldu! 117 milyon lira kazanacaklar...
17:21 Benzine tekrar zam geliyor! Bu geceden itibaren litre fiyatı 24 liraya dayanacak
17:13 Kulisler bu iddiayla çalkalanıyor! "Murat Ongun'un görevden alınma talimatını İmamoğlu'na, Kılıçdaroğlu verdi"
16:58 "SADAT ile alakam yok" diyen Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'ndan fotoğraflı yanıt: Başdanışmanından dinlediklerini bize de anlat, aydınlanalım
16:53 Rıdvan Dilmen "Kadroya giremez" demişti! Fenerbahçe'nin yıldızına, Atletico Madrid talip oldu
16:52 107 yaşındaki kadın ölmeden önce "Cinsel ilişkiye girmeyen uzun yaşar" dedi, duyanlar şaştı kaldı
16:42 ABD'li doktor iddia etti: Ölümden sonra insan bilinci açık kalıyor
16:19 İkinci kez anne olan Sinem Kobal, kucağında yeni bebeği Leyla ile hastaneden taburcu oldu
16:16 Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe'nin talep ettiği 1959 öncesi şampiyonluklarıyla ilgili olumlu mesaj: Herkese eşit uygulandığı sürece kabul ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 17:37:04. #1.12#
SON DAKİKA: Ahlat'ta "18 Mayıs Müzeler Günü" kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement