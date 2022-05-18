Ahlat'ta "18 Mayıs Müzeler Günü" kutlandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde 18 Mayıs Müzeler Günü kutlandı.

Müze Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, burada yaptığı konuşmada, müzelerin insanlığın hafızası olduğunu söyledi.

Açık hava müzelerine iyi bakılması gerektiğini belirten Çoban, şunları kaydetti:

"Burada var olan envanter insanlığa muhteşem bir mazi ve medeniyet hatırlatır. Bugün Ahlat'ta mahcup olmayacağımız kalitede bir müzeyi ilçemize kavuşturma şansını yakaladık. İnsanlık tarihi insanlığın bekası ve geleceğiyle ilgi muhteşem izler bırakmıştır. Türklerde bu konuda muazzam bir gayret içerisinde hizmet etmişler. Türk İslam dönemine girdikten sonrada insanlığı kucaklayacak bu çalışmaları İsfahan'da, Merv'de, Taşkent'te, Hindistan'da veya Afganistan'da görürsünüz. Onunda bütün nevini Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda görürsünüz."

Geçmişten günümüze Türkiye müzeleri hakkında bilgi veren Ahlat Müze Müdürü Mikail Ercek de "Dünya Kültür Mirasının korunması ve müzeciliğin tanıtılması amacıyla Uluslararası Müzeler Konseyi (İCOM) tarafından tüm dünyada '18 Mayıs Müzeler Günü' çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Fikret Dağ ve beraberindekiler, Bitlis Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri tarafından düzenlenen resim sergisini gezdi.

Dağ daha sonra müzeye eser kazandıran Sabri Bozkurt'a plaket takdim etti.

Müzik dinletisinin ardından son bulan programa, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hasan Emrah Alkan, İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, Ahlat Meslek Yüksekokulu Müdürü Harun Koçak, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.