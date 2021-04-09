Ahlat'ta "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ başkanlığında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Adilcevaz Sosyal Hizmet Merkezinin personelleri tarafından slayt ve sunumlu bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel gibi risk artırıcı faktörlerin ilçe bazında değerlendirmesi, söz konusu risk artırıcı faktörlere karşı mücadele de alınacak önlemler değerlendirildi. Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla bilinçlendirme faaliyetleri ile aile içi kadına yönelik şiddetle mücadelede ilçedeki ilgili tüm birimlerce iyi uygulama örneklerinin yaygınlaştırılması planlandı.

Toplantıya Belediye Başkanı A. Mümtaz Çoban, Emniyet Müdür Vekili Sinan Aydoğdu, Cumhuriyet Savcısı Gonca Bay, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan ve ilgili kurum amirleri katıldı. - BİTLİS