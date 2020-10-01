Ahlat'ta Kovid-19 denetimi - Son Dakika

Ahlat ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda kaymakam, belediye başkanı, muhtar ve kolluk birimlerinin katılımıyla Kovid-19 tedbirlerinin denetlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ahlat'taki denetime katılan Kaymakam Fikret Dağ, esnaf ve vatandaşlardan maske kullanmalarını ve hijyen ile sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi.

Kaymakam Dağ'a, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Hasan Emrah Alkan, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Şeker, Ziraat Odası Başkanı Necat Demirden ve ilgili birim yetkilileri eşlik etti.