Ahlat'ta yol çalışması - Son Dakika

Bitlis'in Ahlat Belediyesi tarafından mahalle ve sokak aralarında başlatılan yol çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, ilçede devam eden yol çalışmalarını inceledi.

Çoban, yaptığı açıklamada, sıcak asfalt çalışmalarının hava şartlarına bağlı olarak devam edeceğini belirtti.

Tüm mahalle yollarında sıcak asfalt çalışmasının yapıldığını kaydeden Çoban, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Belediyemiz tarafından ilçemizde geniş kapsamlı bir yol çalışması yürütülüyor. Mahalle yolları şimdiye kadar parke taşlarıyla yapılıyordu. Bu yollara artık sıcak asfalt dökülüyor. Ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Tüm mahallelerimizde eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Üzerimize düşeni fazlasıyla yapmaya gayret ediyoruz. Mevsim şartlarına göre çalışmalarımız hızla devam edecek. Büyük caddelerdeki yenileme çalışmalarını Selçuklu Belediyesi ile hazırladığımız projeler kapsamında yapacağız. İnsanımızın rahatı için elimizden gelen tüm gayreti sarf ediyoruz."