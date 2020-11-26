Ahmet Ağaoğlu: Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı - Son Dakika

Ahmet Ağaoğlu: Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı

26.11.2020 16:18
Ahmet Ağaoğlu: Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı, System.String[]

"Biz ceza alırken 2016-17-18'in bedelini ödedik.

"Biz ceza alırken 2016-17-18'in bedelini ödedik. Bizimle alakalı bir durum yok"

"Pandemiden dolayı 110 milyon civarı bir zarar söz konusu"

Kaan ÜLKER - Ali DANAŞ/ İSTANBUL  - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Üretim önemli. Altyapı önemli. Geliştirerek satmak da aynı ölçüde. Bunları yapabiliriz biz. Biz yapabiliyorsak herkes çok daha iyisini yapabilir. Kabuğumuza çekilmemiz lazım. Kendi dinamiklerimizi efektif olarak kullanmamız lazım. Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı. Projelerle geliyoruz, proje belli; alacaksın, yetiştireceksin, satacaksın. Çok açık ve net. Bir A4 kağıdına sığıyor ekonomimiz" dedi.

Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nda konuşan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Bir konuya açıklık getirmek lazım. Bizim kadro maliyetimiz, biz geldikten sonra, yapılandırmadan önce, 35-36 milyon Euro'dan, gelirlerle dengeleyerek 16 milyon Euro seviyesine kadar çekildi. Bu yıl 16 milyon Euro'luk bir kadroyla Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gelirlerinin 5 de 1 gelirimiz var bizim. Bunu göz ardı etmememiz lazım. Taraftar şampiyonluk istiyor, evet bu beklenti geçmişteki yönetimleri biraz aşırı harcamalara itmiş olabilir, bu da etkenlerden birisi. Kamuoyunda maalesef bir algının peşinden gidiliyor, doğrusunu araştırmadan. Biz ceza alırken 2016-17-18'in bedelini ödedik. Bizimle alakalı bir durum yok. Biz bu borcu 6 senede de öderiz 7 senede de öderiz. 10 seneye çıkınca biz çok daha rahat öderiz. Bizim bütün hesabımız yerinde. Kamuoyuyla da sık sık paylaşıyoruz. 42 milyon Euro'luk oyuncu sattık. Birisi Yusuf Yazıcı 18 milyon Euro, bir diğeri geliştirip sattığımız Sörloth. 11 milyon Euro'luk bir gelir de oradan elde ettik. Tabii ki bonservis bedelleri de ödedik. Bunlar da 15 milyon Euro. Dönüp bakınca 27 milyon Euro net oyuncu satışından gelir elde etmişiz. Bunun önemli bir bölümü de borç ödemeye gitti" diye konuştu."110 MİLYON CİVARI BİR ZARAR SÖZ KONUSU"

"Pandemiden dolayı çok büyük sıkıntı yaşadık" diyen başkan Ağaoğlu, "Bu süreçten etkilenen 3 kalemimiz var. Birisi naklen yayın. Telaffuz edildiği gibi 2 milyar 650 milyon üzerinden gerçekleşirse ligin de 21 takıma çıkmasından dolayı Trabzonspor Kulübü'nde 65-70 milyon arası bir zararı söz konusu geçmiş yıla göre. Tribün gelirinde de 35-40 milyon liralık bir zarar var. Ürün satışında da geçen sene 22-23 milyon bandındaydı. Bu sene 13 milyon Euro'luk bir karla kapatacağız. Dolayısıyla baktığımız zaman yüzde 25'lik yani 110 milyon civarı pandemiden dolayı zarara uğraşmış durumdayız. Sörloth geliri borç kapatmaya gidecekken, işte bu açığa gidecek. Bütçeyi çektik ama maksimum harcamamızı da gerçekleştirdik. Onun için bir anlamda biz pandemiye hazırlıklı yakalandık. Allah'a şükür son 1,5 senede 16-17 aydır oyuncularının maaşını günü gününe ödeyen 3-4 kulüpten biriyiz. Üretim önemli. Altyapı önemli. Geliştirerek satmak da aynı ölçüde. Bunları yapabiliriz biz. Biz yapabiliyorsak herkes çok daha iyisini yapabilir. Kabuğumuza çekilmemiz lazım. Kendi dinamiklerimizi efektif olarak kullanmamız lazım. Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı. Projelerle geliyoruz, proje belli; alacaksın, yetiştireceksin, satacaksın. Çok açık ve net. Bir A4 kağıdına sığıyor ekonomimiz" açıklamasında bulundu.

Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor, Ekonomi, Euro, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Ahmet Ağaoğlu: Benim kulübümün ekonomisini, geliştirdiğimiz oyuncular yukarı çıkardı - Son Dakika Spor


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