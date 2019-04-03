Ahmet Aras; "Kaybedecek Zaman Yok, Hemen Çalışmaya Başlıyoruz"
1 saat önce
31 Mart yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras mazbatasını aldı.
31 Mart yerel seçimlerinde Bodrum
Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras
mazbatasını aldı. CHP
'nin Belediye Meclis asil üyeleriyle birlikte adliyeye gelen Başkan Ahmet Aras'a mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gül Karaşahin verdi. Adliye girişinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bodrum'un yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras, mazbata töreninden sonra adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadığım için mazbatayı alırken çok duygulandım." diyen Başkan Aras, güzel bir seçim döneminin ardından Bodrum'un ve demokrasinin kazandığını belirterek "Artık kaybedecek zamanımız yok.Hemen çalışmaya başlıyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:35 Kaynak: İHA
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