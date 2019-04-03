Son Dakika Haberleri: Ahmet Aras; "Kaybedecek Zaman Yok, Hemen Çalışmaya Başlıyoruz"

Ahmet Aras; "Kaybedecek Zaman Yok, Hemen Çalışmaya Başlıyoruz"

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras mazbatasını aldı.

Ahmet Aras;
31 Mart yerel seçimlerinde Bodrum Belediye Başkanlığı'na seçilen Ahmet Aras mazbatasını aldı.

CHP'nin Belediye Meclis asil üyeleriyle birlikte adliyeye gelen Başkan Ahmet Aras'a mazbatasını İlçe Seçim Kurulu Başkanı Hakim Gül Karaşahin verdi. Adliye girişinde partililer ve vatandaşlar tarafından karşılanan Bodrum'un yeni Belediye Başkanı Ahmet Aras, mazbata töreninden sonra adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşadığım için mazbatayı alırken çok duygulandım." diyen Başkan Aras, güzel bir seçim döneminin ardından Bodrum'un ve demokrasinin kazandığını belirterek "Artık kaybedecek zamanımız yok.Hemen çalışmaya başlıyoruz" şeklinde konuştu. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 02:35 Kaynak: İHA

Bodrum, Ahmet Aras, Politika
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