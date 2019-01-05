Ahmet Arslan: "Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Yol Açan Herkese Müteşekkiriz"
28 dakika önce
Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen programa katılan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:25 Kaynak: AA
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