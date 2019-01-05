Son Dakika Haberleri: Ahmet Arslan: "Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Yol Açan Herkese Müteşekkiriz"

Ahmet Arslan: "Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Yol Açan Herkese Müteşekkiriz"

28 dakika önce

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen programa katılan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

Sarıkamış Harekatı'nın 104. yılı anma etkinlikleri kapsamında Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen programa katılan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 11:25 Kaynak: AA

Kars, Cıbıltepe Kayak Merkezi, Sarıkamış, Ahmet Arslan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Ankara İçin Kuvvetli Kar Yağışı Uyarısı! Cumhurbaşkanlığından, New York Times'ın 'Türkiye'den Yurt Dışına Göç' Konulu Yazısına Yalanlama Geldi

Ukrayna'da 2 Türk Kızını Katledip Havaalanında El Sallayan Katil Zanlısının İlk Sözleri: Ben Öldürmedim Bursa'da Sondaj Kuyusunda Zehirlenen İşçilerden Acı Haber: 2 Ölü, 4 Yaralı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2019 23:53:46. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ahmet Arslan: "Sarıkamış Şehitlerini Anmak İçin Yol Açan Herkese Müteşekkiriz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]