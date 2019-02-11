Ahmet Çalık'ın bankasına Arnavutluk'tan soruşturma
33 dakika önce
Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Arnavutluk'un en büyük finans kuruluşu Banka Kombetare Tregtare'nin sahibi. İşte o bankaya Arnavutluk yönetimi soruşturma açtı.
Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Arnavutluk'un en büyük finans kuruluşu Banka Kombetare Tregtare'nin sahibi. İşte o bankaya Arnavutluk yönetimi soruşturma açtı.
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Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:27
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