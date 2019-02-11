Son Dakika Haberleri: Ahmet Çalık'ın bankasına Arnavutluk'tan soruşturma

Ahmet Çalık'ın bankasına Arnavutluk'tan soruşturma

33 dakika önce

Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Arnavutluk'un en büyük finans kuruluşu Banka Kombetare Tregtare'nin sahibi. İşte o bankaya Arnavutluk yönetimi soruşturma açtı.

Ahmet Çalık'ın bankasına Arnavutluk'tan soruşturma, System.String[]
Çalık Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Arnavutluk'un en büyük finans kuruluşu Banka Kombetare Tregtare'nin sahibi. İşte o bankaya Arnavutluk yönetimi soruşturma açtı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:27 

Çalık Holding, Arnavutluk, Ahmet Çalık, Ekonomi
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