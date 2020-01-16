Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu - Son Dakika
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Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu

18 dakika önce

Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda milli boksörlerden kadınlar 51 kiloda Hatice Akbaş, erkekler 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Mehmetcan Işık rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda yarı finalistler belli oldu, System.String[]

Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda milli boksörlerden kadınlar 51 kiloda Hatice Akbaş, erkekler 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Mehmetcan Işık rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi.

33.Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nda çeyrek final müsabakaları sona erdi. Kıran kırana geçen çeyrek final müsabakalarında ringe çıkan kadınlar 51 kiloda Hatice Akbaş, erkekler 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci ve +91 kiloda Mehmetcan Işık rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükseldi. Yarın oynanacak yarı final müsabakalarında ringe kadınlarda ve erkeklerde 8'er olmak üzere toplamda 16 sporcu çıkacak.

Kadınlarda; 51 kiloda Buse Naz Çakıroğlu ve Hatice Akbaş, 57 kiloda Esra Özyol ve Aycan Güldağı, 60 kiloda Satı Burcu ve Esra Yıldız, 69 kiloda Busenaz Sürmeneli ve 75 kiloda Şennur Demir yarı final müsabakalarında ringe çıkacak. Erkeklerde ise 52 kiloda Samet Gümüş, 57 kiloda Hakan Doğan, 63 kiloda Tuğrulhan Erdemir, 69 kiloda Necat Ekinci, 75 kiloda Serhat Güler, 81 kiloda Mehmet Nadir Ünal ve Berk Düzenli, +91 kiloda Mehmetcan Işık final mücadelesi verecek.

Yarı final müsabakaları yarın saat 15.00'de başlayacak.

(İHA)

Hatice Çarpar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
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